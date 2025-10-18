İyilik Gemisi yükünü indirdi

Türkiye'nin Gazze'ye umut taşıyan 17. "İyilik Gemisi", Mısır’ın El-Ariş Limanı'na ulaştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 17 sivil toplum kuruluşunun destekleriyle hazırlanan 900 tonluk insani yardım malzemesini taşıyan gemi, 3 gün süren yolculuğun ardından dün Gazze'ye en yakın nokta olan Mısır'ın El-Ariş Limanı'na yanaştı. Gemideki insani yardım malzemesi arasında bebek maması, hazır gıda, konserve ürünler ve temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor.

YARDIM MALZEMELERİ TIR'LARA YÜKLENDİ

Geminin limana ulaşmasının ardından forkliftler yardımıyla geminin kargo bölümünden çıkarılarak TIR'lara yüklemeye başladı. Malzemelerin limandaki boşaltma ve sevkiyat işlemlerine ilişkin prosedürlerin tamamlanmasının ardından dağıtım süreci başlayacak. AFAD ve Mısır Kızılayı iş birliğiyle indirilen malzemeler kara yoluyla Gazze'ye ulaştırılacak. Türkiye, 7 Ekim 2023'ten bu yana Siyonist İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye 14 uçak ve 16 gemiyle insani yardım ulaştırdı. Ateşkesin ardından insani yardım için yola çıkan 17. İyilik Gemisi de bölgeye ulaştı.

Seyfettin Karabulut

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRACAĞIZ

AFAD Uluslararası İnsani Yardım Daire Başkanı Seyfettin Karabulut ve ekibi gemiyi limanda karşıladı. Burada açıklamalarda bulunan Karabulut, “Gemideki acil insani yardım malzemelerini hızlı bir şekilde Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için sahadaki tüm planlamamızı hazırladık” diye konuştu. Karabulut, "İlerleyen süreçte, kış girmeden barınmaya yönelik aktif bir çalışma sahada gerçekleştirilecektir" ifadesini kullandı.











