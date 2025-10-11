Filistin filmleri desteklensin

Gazze’de ateşkes ilan edilse de mücadelenin devam ettiği aşikar. İsrail, Yahudi lobileri eliyle bir asra yakın zamandır her alanda elde ettiği gücü yapay zeka teknolojisi ile birlikte perçinlemek istiyor. Yani esas savaş yeni başlıyor.

İşte bu ortamda Filistin’in haklı mücadelesinin yanında yer almak için çeşitli teklifler geliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de geçtiğimiz gün TBMM’deki konuşmasında bir teklifte bulundu. Bugüne kadar Holokost (Yahudi Soykırımı) ile ilgili 182 film ve 116 belgesel çekildiğini belirten Zengin, “Holokost filmleri yasaklansın” dedi.

Tartışmalı bir teklif. O halde tartışalım…





YAHUDİ SOYKIRIMINI ANLATAN YÜZLERCE FİLM YAPILDI

Holokost Film Endüstrisi yaklaşık 80 yıldır var. Yani Filistin’in işgalinden beri. Orson Welles’in 1946’daki The Stranger filminden beri yüzlerce film yapıldı. Hollywood ya da önemli festivallerde boy gösteren filmleri biliyoruz ama her ülkede küçük çaplı ya da televizyon için yapılanlarla birlikte yüzlerce filmden bahsedebiliriz.





MÜCADELE YÖNTEMİ OLARAK “ÜRETİM”

Siyonist zihin yapısı bunun ciddi bir güç olduğunu fark ettiğinden beri üretim yaptırıyor. Tartışmalı olsun olmasın, Nazilerin Yahudileri katlettiği de gerçek olduğuna göre bu filmleri yasaklamak yanlış olur. Üzerine bir de yanlış anlaşılır.

Yasaklamaktan çok daha etkili bir yol var; üretmek. Yasaklanmasını düşündüğünüz alanla ilgili üretim yapılırsa, yasaklanmasını düşündüğünüz ürünler zaten kendiliğinden yok olur.

Yahudiler de böyle yaptı. Filistin filmlerini yasaklamak gibi bir yola başvurmadı. Çok fazla Holokost filmi yapınca zaten diğerlerinin yaşam alanı daraldı.

Peki, Holokost Endüstrisi gibi bir film havuzunda ulaşmak kolay mı? Elbette değil. Fekat uzun zaman alacak diye yapmamak, bize yapılana karşı savunmaya geçmemek manasına geliyor. Hatta savunmayı ileride yapıp hücuma çıkmamız gerek.





TÜRKİYE ÖNCÜLÜĞÜNDE FON MERKEZİ KURULMALI

Daha önce bu sayfadan çok kez haykırdık. Sinemanın gücü Filistin için kullanılmalı. Bunun için atılacak adımlara da Türkiye öncülük etmeli. Çünkü dizi sektörü dünyada en çok ihracat yapan üçüncü ülke. Sinemamız da hatırı sayılır bir seviyede.

Sinema üretiminin en önemli ayağı fon sağlanmasıdır. Filistin Davasını filme alacak birçok sinemacının ihtiyacı olan şey bu. Türkiye’nin önayak olduğu bir organizasyon ile fon merkezi kurulup Filistin konulu filmler desteklenmeli. Ülkemizdeki yönetmen ve yapımcılara destek sağlanmalı öncelikle. Ancak bu fon bölgeyi kapsayan bir hüviyette olmalıdır.

Avrupa Film Fonu Euroimage örneğinde olduğu gibi bir yapılanma mümkün olabilir. Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin kaynak sağladığı Euroimage, her yıl onlarca filme milyonlarca avro fon veriyor. Ve bu filmler Avrupa Sinemasının lokomotifi oluyor.

Körfez ülkelerinin ve Orta Asya ülkelerinin fon gücü kullanılmalı. Elbette her ülke gücü nispetinde kaynak aktarmalı. Ancak özellikle Körfez’in payı büyük olmalı. Nasıl ki Suudi Arabistan futbolda 2030 vizyonu kapsamında toplamda milyar dolarları bulan harcamaya gidiyor, benzeri sinemada yapılmalı.





ÜNLÜ İSİMLER FİLMLERE DESTEK OLDU

Türkiye’de çok az Filistin filmi yapılıyor. Bugüne kadar yapılanlar iki elin parmaklarını geçmiyor. Toplumsal motivasyonun gişede karşılık bulacağını da düşünürsek nitelikli yapımların ses getireceği aşikar. Festivaller için de benzer bir durum söz konusu. Hind Receb’in Sesi, Filistin 36 gibi filmler bu yıl en önemli festivallerde gösterildi ve ödül aldı. Üstelik Hollywood yıldızları (Brad Pitt, Joaquin Phoenix Rooney Mara, Alfonso Cuarón, Jonathan Glazer, Dede Gardner, Jeremy Kleiner) bu filmlere yapımcı oldu. Türkiye’de de elini taşın altına koyacak önemli isimler çıkacaktır.





FESTİVALLER DESTEKLENMELİ YENİLERİ OLUŞTURULMALI

Özlem Zengin “Gerekirse festival düzenlenmeli” demişti. Teklifleri arasında en önemlisi bu. Filistin özelinde festivaller düzenlenip üretilecek filmlere zemin hazırlanmalı.

Mevcut festivaller nitelikli yapımları zaten bünyesine alacaktır. Ayrıca oluşturulacak organizasyonlarla yüzlerce filmin kendine yer bulacağı, ödül alacağı, kaynağa ulaşacağı tablo oluşturulmalı.



