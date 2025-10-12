Yeni Şafak
Filistin askerlerini Türkiye eğitsin

Uğur Duyan
04:0012/10/2025, Pazar
Türkiye, Filistin’de askeri birliklerin eğitiminden sorumlu olmak istiyor. Bu amaçla diplomasi trafiği arttı. 2022 yılında imzalanan Filistinli kolluk kuvveti eğitimi anlaşmasına ilave hükümlerin eklenebileceği belirtiliyor.

Gazze'de ateşkes sonrası kalıcı barışın tesisinin güçlendiril-mesinde etkin rol üstlenecek Türkiye'nin, Filistinli kolluk kuvvetlerinin eğitimini de üstlenmesi planlanıyor. Türkiye'de eğitilmesi planlanan kolluk kuvvetleri, Gazze'de görev alacak. Türkiye ayrıca Filistin'de askeri birliklerin eğitiminden sorumlu olmak istiyor. Bu amaçla Ankara'da diplomasi trafiği arttı.

KOLLUK EĞİTİMİ ANLAŞMASI

Türkiye, Filistin'le 2022 yılında kolluk kuvveti eğitimi anlaşması imzaladı. Ramallah'ta imzalanan anlaşma Kasım 2024'te Meclis'ten geçerek yürürlüğe girdi. Anlaşma ile Gazze dahil Filistin Yönetimi'ndeki bölgelerde hizmet veren kolluk kuvvetlerinin Türkiye'de eğitilmesinin önü açıldı. Türkiye, Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesindeki ilgili enstitü ve akademilerde Filistin kolluk güçlerine tezli-tezsiz yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin yanı sıra kolluk eğitimi veriyor. Türkiye ile Filistin arasındaki kolluk eğitimi alanındaki iş birliğini güçlendiren anlaşma, personel değişimi, deneyim paylaşımı ve eğitim konularını da kapsıyor.

ANLAŞMA GENİŞLEYEBİLİR

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 1998'den bu yana 1000'in üzerinde Filistinli polise eğitim verildi. Ankara, söz konusu anlaşmanın kapsamının genişletilmesi için çalışmaları hızlandırdı. Gazze'nin iç güvenliğini sağlayacak Filistinli askeri birliklerin, TSK tarafından yetiştirilmesi için anlaşmaya ilave hükümlerin eklenebileceği belirtiliyor.



