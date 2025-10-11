Filistin’in mutluluğu bizleri bahtiyar etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gazze’de soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacağını vurguladı.

Rize Valiliği önünde düzenlenen, yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılış töreninde yaptığı konuşmada, bir taraftan Türkiye içinde yatırımlarına hızla devam ederken yurt dışında da ve diplomatik atak içinde olduklarını belirtti.





EZİLENLERİN SESİ OLDUK

Medeni denilen ülkelerin sessiz, tepkisiz kaldığı trajedileri cesaretle insanlığın gündemine taşıdıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Gittiğimiz her yerde, bulunduğumuz her toplantıda kimseden çekinmeden ezilenlerin sesi olduk. Ne için biliyor musunuz? Çünkü biz bu toprakların evladıyız. Mısır’dan hepimizi, tüm Müslümanları hatta vicdan sahibi tüm insanları sevindiren güzel bir haber aldık. Hamas ile İsrail hükümeti arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlandı.”





ÇOCUKLARIN TEBESSÜMÜ İÇİMİZİ ISITTI

“2 yıl sonra ilk kez Gazze’de yüzler güldü. İnsanlar, korkuyla değil sevinçle sokaklara döküldü. Filistinli kardeşlerimizin mutluluğu bizleri de bahtiyar etmiştir. Gazzeli çocukların yüzlerinde açan tebessümler, bizim de içimizi ısıtmıştır. Hele hele Gazzeli kardeşlerimizin şükür secdesine kapandığını görmek, bizi çok farklı bir duygu dünyasına götürdü. Gazze’nin 2 yıllık zulmün ardından yeniden nefes alacak olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İlk günden itibaren bu sürece en büyük katkıyı veren ülkelerden biriyiz.”





BARIŞ İÇİN BİZE DÜŞENİ YAPTIK

New York ve Washington temaslarındaki ana gündemin, Gazze’de akan kanı durdurmak olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile çok verimli ve samimi görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. MİT Başkanı İbrahim Kalın’ı Doha’ya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne gönderdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hamas’la kapsamlı görüşmeler yaptık, Katar ve Mısır başta olmak üzere bölgedeki kardeş ülkelerle görüştük yani Gazze’ye huzur, barış ve güvenin bir an evvel gelmesi için bize ne düşüyorsa hamdolsun fazlasıyla yaptık” ifadelerini kullandı.





KALICI BARIŞA GİDEN KAPI ARALANDI

Tek bir masumun daha ölmemesi için istihbarat, ilgili diplomatları ve kurumları seferber ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Sonuçta anlaşma imzalandı ve Gazze’de kalıcı barışa giden yolun kapıları aralandı. Tüm zorluklara rağmen bunu çok önemli buluyoruz çünkü biz, ‘Artık kan akmasın’ diyoruz. Biz, ‘Çocuklar açlıktan ölmesin’ diyoruz. Biz, ‘Filistinli analar yavrularının beyaz kefenlerine sarılmasın.’ diyoruz. Ne yapıyorsak sadece ve sadece bunun için yapıyoruz.”





ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ

“Bizim barıştan, istikrardan ve bölgemizde huzurun hakim kılınmasından başka bir arzumuz yok. Bundan sonra önemli olan anlaşmanın harfiyen uygulanmasıdır. Biz, inşallah uygulama sürecinde de elimizi taşın altına koyacağız. Mısır’ın El-Ariş Limanı’nda bekleyen gemilerimizdeki insani yardımları hızla Gazze’ye ulaştıracağız. Havalar soğumadan Gazze halkına ne kadar çok yardım ulaştırabilirsek o kadar güzel bir iş yapmış olacağız.”





SABOTAJLARDAN UZAK DURULMALI

“İsrail’in verdiği sözleri tutmama konusundaki kötü sicilini elbette biliyoruz. Sudan bahanelerle verdikleri sözleri çiğnediler, attıkları imzalara maalesef ihanet ettiler. Bir kez daha aynı yanlış yola girmemeleri noktasında gerekli tedbirlerin alınması için de çaba gösteriyoruz. 2 yıldır süren ağır bombardımanın ardından Gazze’de çok büyük bir yıkım ve enkaz var. Bunların kaldırılması ve Gazze’nin yeniden imarında da bize düşen neyse inşallah yerine getireceğiz. Şunu altını çizerek burada söylemek isterim, tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır. Bölgemiz, özellikle de Gazze, artık kana, katliama gözyaşına doymuştur. Barışa fırsat tanınmalıdır. Sabotajlardan uzak durulmalıdır.”





Gazzelilerin her zaman yanındayız

Türkiye’nin mücadele ve müzakere süreçlerinde Gazze halkının her zaman yanında olduğunu ve bundan sonra da tüm imkanlarıyla Filistinlileri desteklemeye devam edeceğini belirten Erdoğan, “2 senedir dişleri ve tırnaklarıyla zulme direnen Gazzeli kardeşlerimi buradan saygıyla selamlıyorum. Gazze direnişinde şehit düşen tüm kardeşlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar diliyorum” dedi.





Hedeflerimize ulaşacağız

İşlerinin 86 milyon vatandaşa hizmet etmek olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “23 senedir hep bu hassasiyetle çalıştık, çabaladık ve koşturduk. Sizlerin de desteği ve duasıyla Türkiye’yi çok farklı bir lige çıkardık. Şimdi önümüzde Türkiye Yüzyılı hedefi ve bunun önemli bir parçası olan Terörsüz Türkiye süreci var. İnşallah her iki hedefimize de suhuletle ulaşacağız. Rabb’im yar ve yardımcımız olsun diyorum. Açılışını yaptığımız tüm eser ve yatırımların hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları Rize’mize kazandıran bakanlıklarımızı, Valilik, İl Özel İdaresi, belediyelerimizi tebrik ediyorum.”





38 yeni proje

Toplam 38 projenin toplu açılışını, iki projenin de temel atmasını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Erdoğan, “Toplam yatırım değeri 3 milyar 84 milyon lirayı geçen bu eserleri Rizeli hemşehrilerimizin hizmetine vermenin gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.





Rize sağlıkta öncü olacak

Sağlığın en önemli meseleleri olduğunu dile getiren Erdoğan, Rize’ye sağlık alanında 23 yılda 7 milyar 211 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirtti. “911 yatak kapasiteli toplam 31 adet sağlık tesisi ve hizmet binasını Rizeli kardeşlerimizin hizmetine sunduk” diyen Erdoğan, şunları kaydetti: “22 milyar yatırım bedeline sahip 1203 yatak kapasiteli 3 sağlık tesisimizin inşaatı devam ediyor. 1053 yataklı Rize Şehir Hastanemizin yüzde 48’i, 100 yataklı Güneşli Devlet Hastanemizin yüzde 92’si, 50 yataklı Çayeli Devlet Hastanemizin de yüzde 40’ı tamamlandı. 2026 sonunda hizmete girecek şehir hastanesi ile Rize’miz sağlıkta öncü şehirlerden biri olacak.”





Camiye ismi verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra butona basarak Rize Millet Bahçesi Camii’nin temelini attı. Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, “Recep Tayyip Erdoğan Camii hayırlı, uğurlu olsun” diyerek yapılacak camiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isminin verildiğini duyurdu.



