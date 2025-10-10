Erdoğan-Barzani görüşmesinin ardından Süleymaniye'ye uçuş yasağı kaldırıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’nin hava sahasının açılması ve Süleymaniye’ye Türkiye tarafından yeniden uçak seferlerinin başlatılması talebi, Türkiye tarafından olumlu karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde dün kabul etti. Görüşmede IKBY Başkanı Barzani, bir dizi talepte bulundu. Barzani’nin talepleri arasında hava sahasının yeniden açılması ve Türk uçaklarının Süleymaniye’ye sefer düzenlemeleri yer aldı. Türkiye tarafı Barzani’nin taleplerini olumlu karşıladı. IKBY Başkanlığı, Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’na yönelik yasağın kaldırılması kararı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.
"Sayın Erdoğan’a teşekkür ve takdirlerimizi iletiyoruz"
THY Süleymaniye'ye uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu
Süleymaniye Valisi Haval Ebubekir yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’na uyguladığı uçuş yasağını kaldırma kararının resmen alındığını duyurdu. Vali Ebubekir söz konusu kararın alınmasında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin Ankara ile yürüttüğü yoğun temas ve çabaların büyük payı olduğunu belirtti. Türk Sivil Havacılık Otoritesi’nden Irak Federal Hükümeti’ne bağlı Sivil Havacılık Kurumu’na resmi elektronik yazının ulaşmasının beklendiğini belirten Ebubekir, teknik sürecin tamamlanmasının ardından Türk Hava Yolları’nın Süleymaniye seferlerine yeniden başlayacağını aktardı.
Önümüzdeki günlerde hava sahasının yeniden açılması ve Türkiye’den uçak seferlerinin başlatılması bekleniyor. Uçak seferlerinin yeniden planlanması ile bölgedeki ticaret hacminin hızlıca artması hedefleniyor.
Süleymaniye'ye uçuşlar neden yasaklanmıştı ?
Türkiye, 2023 baharında Süleymaniye Havalimanı'na uçuş yasağı getirmişti. Gerekçe olarak, terör örgütü PKK'nın Süleymaniye'deki etkinliği ve havaalanını kullandığına dair güvenlik kaygıları gösterilmişti.