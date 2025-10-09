Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türk Hava Yolları Irak'ta Süleymaniye seferlerine yeniden başlıyor

Türk Hava Yolları Irak'ta Süleymaniye seferlerine yeniden başlıyor

20:259/10/2025, Perşembe
G: 9/10/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Süleymaniye seferlerinin Irak ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel ve turistik bağların daha da güçlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.
Süleymaniye seferlerinin Irak ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel ve turistik bağların daha da güçlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, dünyanın dört bir yanında Türkiye’yi gökyüzünde gururla temsil etmeye devam ettiklerini belirtti. Üstün, bu vizyon doğrultusunda Irak'ın Süleymaniye şehrine yönelik seferlerine yeniden başlanacağını ifade etti. Seferler haftanın yedi günü düzenli olarak icra edilecek.

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY) Irak'ta Süleymaniye seferlerine başlanılacağını açıkladı.


Türk Hava Yolları (THY) Irak'ta Süleymaniye uçuşlarına başlanacağını açıkladı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, "Bayrak taşıyıcı olarak, dünyanın dört bir yanında Türkiye’yi gökyüzünde gururla temsil etmeye devam ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, Süleymaniye hattımızı yakında yeniden gökyüzüyle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Haftanın yedi günü düzenli olarak icra edilecek Süleymaniye seferlerimizle Irak ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel ve turistik bağların daha da güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Misafirlerimizi, Türk misafirperverliğini gökyüzünde en yüksek standartlarla deneyimlemeye davet ediyoruz" dedi.



#Türk Hava Yolları
#Irak
#Süleymaniye
#Sefer
#Uçuş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ehliyet yenilemede son gün yaklaşıyor: Ehliyet yenileme nasıl yapılır? Randevu alma, ücret ve belgeler (2025 güncel)