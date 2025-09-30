Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
THY ve Gulf Air mutabakat zaptı imzaladı

THY ve Gulf Air mutabakat zaptı imzaladı

11:0130/09/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
THY ve Gulf Air mutabakat zaptı imzaladı
THY ve Gulf Air mutabakat zaptı imzaladı

Türk Hava Yolları (THY) ile Bahreyn Krallığı’nın bayrak taşıyıcı hava yolu Gulf Air, bir mutabakat zaptı imzaladı.

THY Genel Müdürlük binasında düzenlenen imza töreninde stratejik ortaklık anlaşması, potansiyel ortak girişimler, sadakat programları ve yer hizmetleri dahil olmak üzere havacılığın birçok alanında kapsamlı bir iş birliği çerçevesi oluşturuyor. Bu iş birliğiyle birlikte iki hava yolu, karşılıklı büyümeyi, ekonomik gelişmeler için fırsatlar sunmayı ve Türkiye ile Orta Doğu bölgesi arasında kültürel ve sosyal etkileşimi artırmayı hedefliyor. Ayrıca anlaşma kapsamında, Manama–İstanbul arasındaki mevcut direkt uçuşlara ek olarak, ilave gelir sağlayabilecek fırsatların değerlendirilmesiyle iki hava yolunun uçuş ağlarını genişletme potansiyeli üzerine de çalışılacak.

"Bir dönüm noktası olacak"

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi,
“Gulf Air ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, iki şirket arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli bir dönüm noktası. Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olarak, ekonomik iş birliklerini çeşitli alanlarda zenginleştirmeye, yolcularımıza daha fazla seyahat imkânı ve avantajlar sunmaya devam ediyoruz. Bu anlaşmanın Türkiye ile Bahreyn arasındaki büyümenin ve uzun vadeli iş birliklerinin önünü açmasına vesile olacağına inanıyoruz”
dedi.

Yolcularımıza ilave seyahat hakkı sunacağız

Gulf Air Group CEO’su Jeffrey Goh ise
“Türk Hava Yolları ile imzaladığımız bu anlaşma, bağlantılarımızı artırma ve iş birliklerimizi geliştirme adına önemli bir dönüm noktasını teşkil ediyor. İmzalanan anlaşma sayesinde uçuş ağlarımızı birleştirerek, yolcularımıza ilave seyahat noktaları imkânı sunmuş olacağız. Bu stratejik ortaklık, hem şirketimizin mevcut iş birliklerini geliştirecek hem de Bahreyn’e olan bağlantı sayısının artışına önemli bir katkıda bulunmuş olacak”
diye konuştu.




#THY
#Gulf Air
#Bahreyn Krallığı
#mutabakat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYLÜL AYI ENFLASYON ORANLARI 2025: Eylül Ayı Enflasyon Oranı Ne Zaman Açıklanacak, Beklenti Ne Yönde?