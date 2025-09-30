THY ve Gulf Air mutabakat zaptı imzaladı

“Gulf Air ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, iki şirket arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli bir dönüm noktası. Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olarak, ekonomik iş birliklerini çeşitli alanlarda zenginleştirmeye, yolcularımıza daha fazla seyahat imkânı ve avantajlar sunmaya devam ediyoruz. Bu anlaşmanın Türkiye ile Bahreyn arasındaki büyümenin ve uzun vadeli iş birliklerinin önünü açmasına vesile olacağına inanıyoruz”