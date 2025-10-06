THY Kıbrıs'ta hedef büyüttü

Türk Hava Yolları (THY), iştirak şirketi AJet ile birlikte bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 2,1 milyon yolcu taşımayı planlıyor. Türkiye ile KKTC arasında güçlü hava köprüsünü kuran şirket, haftalık 152 seferle ada yolcularına hizmet veriyor. Geçen yıl 774 bin yolcu THY, 1 milyon yolcu ise AJet seferleriyle KKTC'ye uçtu. Böylece iki şirket KKTC'ye 1 milyon 774 bin yolcu taşıdı. Yılın 9 aylık döneminde THY 467 bin, AJet ise 972 bin yolcuya hizmet verdi. Bu yılın sonuna kadar 2,1 milyon yolcunun adaya ulaştırılması hedefleniyor.