Trump'tan teşekkür: Erdoğan harika iş çıkardı

04:0010/10/2025, Cuma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump, resmi anlaşma imzalamak üzere Mısır'a gideceğini ve tüm esirlerin pazartesi veya salı günü serbest bırakılacağını sözlerine ekledi. Trump, Beyaz Saray'da Gazze'deki ateşkesi değerlendirdi. Trump, İsrail'i de ziyaret ederek Knesset'te konuşma yapabileceğini belirtti. Trump, "Benden orada konuşmamı istediler. Ben de kabul ettim, eğer isterlerse gidip konuşurum. İlk kez bir ABD başkanı bunu yapacak. Bu yüzden çok ilginç olacak" dedi. İsrail'in yeniden saldırmaması konusunda nasıl bir garanti vereceklerine ilişkin sorulara net yanıt vermeyen Trump, "Bunu göreceğiz, ancak silahsızlanma ve geri çekilmeler olacak" şeklinde konuştu. Gazze'de "savaşı" sona erdirdiklerini savunan ve geniş ölçekte barışın önünün açıldığını söyleyen Trump, "Bence bu barış kalıcı olacak, umarım sonsuza kadar sürer" diye konuştu. ABD Başkanı, Türkiye'nin ateşkes sürecindeki büyük katkısına dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, Hamas ve diğer bazı gruplar konusunda bizzat ilgilendi ve harika bir iş çıkardı" dedi. Başta Türkiye, Katar ve Mısır olmak üzere sürece ciddi katkı veren ülkelere ayrı ayrı teşekkür eden Trump, "Türkiye, Katar ve Mısır liderlerine bu inanılmaz sonuca ulaşmamıza yardım ettikleri ve yanımızda oldukları için büyük minnettarlığımı ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.


