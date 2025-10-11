Trump'ı beklemeyecekler: 'Hamas esirleri yarın serbest bırakacak' iddiası

İsrail meclisinde konuşma yapması ve İsrailli esirlerin yakınlarıyla görüşmesi beklenen Trump'ın buradan Mısır'a geçerek yürürlüğe giren Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının diğer garantör ülkeleri Türkiye, Mısır ve Katar'dan yetkililerle bir imza törenine katılacağı ifade edildi.

Trump'ın Mısır'da Avrupalı ve Arap liderlerinin katılımının beklendiği Gazze konulu konferansa da katılabileceği kaydedildi.

ABD ve Almanya'daki bir askeri üsten yüklenen ve İsrail'e, Trump'ın günübirlik ziyareti için getirilen ekipmanlar arasında başkanlık limuzini, zırhlı araçlar ve güvenlik araçları olduğu belirtildi.