Trump'ı beklemeyecekler: 'Hamas esirleri yarın serbest bırakacak' iddiası

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Hamas'ın İsrailli esirleri ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgeye ziyareti öncesinde (pazar günü) serbest bırakabileceğini iddia etti. Trump'ın pazartesi saat 09:20'de Ben Gurion Havalimanı'na ineceği, saat 15:00 gibi de İsrail'den ayrılacağı kaydedildi.
Anlaşma kapsamında İsrail ordusunun cuma 12:00'de Gazze'de "sarı hat" gerisine çekilmesinin ardından, 72 saat içerisinde İsrailli esirleri bırakması gereken Hamas'ın, esir takasını pazartesi bölgeye gelmesi beklenen Trump'ın ziyareti öncesi bırakma ihtimalinin büyük olduğu aktarıldı.
Trump sabah saatlerinde İsrail'e ulaşacak
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın pazartesi sabah saatlerinde İsrail'e ulaşmasının beklendiği belirtildi.
İsrail meclisinde konuşma yapması ve İsrailli esirlerin yakınlarıyla görüşmesi beklenen Trump'ın buradan Mısır'a geçerek yürürlüğe giren Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının diğer garantör ülkeleri Türkiye, Mısır ve Katar'dan yetkililerle bir imza törenine katılacağı ifade edildi.
Trump'ın Mısır'da Avrupalı ve Arap liderlerinin katılımının beklendiği Gazze konulu konferansa da katılabileceği kaydedildi.
İsrail devlet televizyonu KAN, Trump'ın ziyaretine hazırlıklar kapsamında Amerikan ordusunun İsrail'e hava köprüsü kurduğunu aktardı.
ABD ve Almanya'daki bir askeri üsten yüklenen ve İsrail'e, Trump'ın günübirlik ziyareti için getirilen ekipmanlar arasında başkanlık limuzini, zırhlı araçlar ve güvenlik araçları olduğu belirtildi.
Trump'ın saat 15:00 gibi İsrail'den ayrılacağı kaydedildi.