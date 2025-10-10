Hamas üyesi Ebu Merzuk: İsrail ile esir takası pazartesi başlayabilir

Ebu Merzuk, ayrıca ABD askerlerinin ateşkesin uygulanmasını izlemek amacıyla bölgeye gönderildiğini, ancak bu askerlerin Gazze içinde değil, İsrail tarafında konuşlanacağını söyleyerek,

"Önümüzdeki dönem, ulusal bir proje ve Gazze ile Batı Şeria’da barış gücü varlığının tartışılacağı bir süreç olacak."