İletişim Başkanlığından 'DEAŞ üyeleri tahliye edildi' iddiasına yalanlama: Saldırının faili değiller

28 Haziran 2016'da terör örgütü DEAŞ'ın Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği saldırıda 45 kişi hayatını kaybetmişti. İletişim Başkanlığı, saldırıya ilişkin davada DEAŞ üyelerinin tahliye edildiği iddialarını yalanladı.
Bazı basın yayın organlarında, "Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DAEŞ üyeleri tahliye edildi." iddiası ortaya atıldı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) iddiayı yalanlayarak söz konusu haberin çarpıtmalara neden olduğunu ifade etti. Saldırının asıl faillerinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını vurgulayan DMM, haberde bahsi geçen altı sanığın saldırının faili olmadığı ve sebeple tahliyelerine karar verildiği belirtildi.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "
Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DAEŞ üyeleri tahliye edildi.
" iddiasını yalanladı.
28 Haziran 2016 tarihinde
'nda
üyesi üç canlı bomba tarafından gerçekleştirilen terör eyleminde 45 kişi hayatını kaybetmişti.
Sanıklara 'ağırlaştırılmış müebbet' cezası verildi
Saldırıyı düzenleyen üç
olay yerinde ölmüş, DAEŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlar sonrası; 42’si tutuklu, 4’ü yakalamalı, 46 sanık hakkında “
terör örgütü üyeliği, kasten öldürme ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme
” suçlarından kamu davası açılmış,
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından 26 sanık hakkında beraat kararı, 6 sanık hakkında 46’şar kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklara ise “terör örgütüne üye olmak“ suçundan çeşitli sürelerde
verilmişti.
Terör saldırısının faillerinin tahliye edildiğini ileri sürdüler
Bazı basın yayın organlarında, eski adı FOX olan NOW HABER kaynaklı olarak, söz konusu terör saldırısına ilişkin davada DEAŞ üyelerinin tahliye edildiği ileri sürüldü.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan DMM iddiayı yalanlayarak söz konusu haberin çarpıtmalara, kamuoyunda 'terör saldırısının faillerinin serbest bırakıldığı' yönünde bir algıya neden olduğunu ifade etti.
DMM: Saldırının faili değiller
İşin aslını açıklayan DMM, tahliye edilen altı sanığın sekiz yıldır tutuklu olup saldırının faili olmadığının altını çizdi.
Söz konusu kişilerin örgüt üyeliği, örgütün finansı gibi suçlardan yargılanmakta olduğunu belirten DMM, "
6 sanığa isnat edilen suçlar yönünden tutuklu kaldıkları süreler verilecek cezaları karşılama ihtimali bulunduğundan tahliyelerine karar verilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.
" ifadelerini kullandı.
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