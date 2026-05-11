İlim Yayma Vakfı’ndan dev eğitim hamlesi: 50. yılda 50 kütüphane projesi İstanbul’da taçlandı

İlim Yayma Vakfı, yarım asırlık tecrübesini "50. Yılda 50 Kütüphane" projesiyle eğitim dünyasına taşıdı. 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede kurulan 36 kütüphane ile başlayan serüven, İstanbul etabındaki 15 yeni açılışla toplamda 51 kütüphane ve 141 bin kitaba ulaştı.
İlim Yayma Vakfı’nın eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve gençlere modern çalışma alanları sunmak amacıyla hayata geçirdiği “50. Yılda 50 Kütüphane” projesinin İstanbul toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen tören; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’ın katılımıyla yapıldı.
Deprem Bölgesinden İstanbul’un köklü okullarına
Proje, 6 Şubat depremlerinin hemen ardından afet bölgesindeki öğrencilerin eğitim süreçlerine destek olmak amacıyla başlatılan 36 kütüphane çalışmasıyla temellendi. Vakfın 50. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle genişletilen proje kapsamında, İstanbul’daki 15 köklü okul da modern kütüphanelere kavuştu. Toplamda 51 kütüphaneye ulaşan projeyle, 141 binden fazla kitap öğrencilerin istifadesine sunuldu.
Modern "Yaşam alanları" konsepti
Açılışı yapılan kütüphaneler, geleneksel raf düzeninin ötesinde, gençlerin sosyal etkileşim kurabileceği, dijital imkanlara erişebileceği ve kültürel faaliyetler yürütebileceği "modern yaşam alanları" olarak kurgulandı. Mimari yapısı ve teknolojik donanımıyla dikkat çeken bu alanlar, öğrencilerin ders dışı vakitlerini verimli geçirmelerini hedefliyor.
Bakan Tekin: Eğitimde sivil toplum dayanışması önemli
Törende konuşan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kütüphanelerin okul kültürünün kalbi olduğunu vurgulayarak, sivil toplum kuruluşlarının eğitim altyapısına sağladığı katkıların önemine değindi. Tekin, deprem bölgesinden başlayan bu iyilik hareketinin İstanbul’un köklü liselerinde devam etmesinin sembolik bir değeri olduğunu belirtti.
Bilal Erdoğan: Yarım asırlık bir mirasın meyveleri
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ise vakfın 50 yıllık geçmişine atıfta bulunarak, gençliğe yapılan yatırımın en kalıcı yatırım olduğunu ifade etti. Erdoğan, "50. yılımızı sadece kutlamalarla değil, gençlerimizin geleceğine dokunan kalıcı eserlerle taçlandırmak istedik. 141 bin kitap, aslında 141 bin farklı dünya demek," dedi.