Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eğitim
İlim Yayma Vakfı’ndan dev eğitim hamlesi: 50. yılda 50 kütüphane projesi İstanbul’da taçlandı

İlim Yayma Vakfı’ndan dev eğitim hamlesi: 50. yılda 50 kütüphane projesi İstanbul’da taçlandı

Yeni Şafak
13:5611/05/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
50. yılda 50 kütüphane
50. yılda 50 kütüphane

İlim Yayma Vakfı, yarım asırlık tecrübesini "50. Yılda 50 Kütüphane" projesiyle eğitim dünyasına taşıdı. 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede kurulan 36 kütüphane ile başlayan serüven, İstanbul etabındaki 15 yeni açılışla toplamda 51 kütüphane ve 141 bin kitaba ulaştı.

İlim Yayma Vakfı’nın eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve gençlere modern çalışma alanları sunmak amacıyla hayata geçirdiği “50. Yılda 50 Kütüphane” projesinin İstanbul toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen tören; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’ın katılımıyla yapıldı.

Deprem Bölgesinden İstanbul’un köklü okullarına

Proje, 6 Şubat depremlerinin hemen ardından afet bölgesindeki öğrencilerin eğitim süreçlerine destek olmak amacıyla başlatılan 36 kütüphane çalışmasıyla temellendi. Vakfın 50. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle genişletilen proje kapsamında, İstanbul’daki 15 köklü okul da modern kütüphanelere kavuştu. Toplamda 51 kütüphaneye ulaşan projeyle, 141 binden fazla kitap öğrencilerin istifadesine sunuldu.

Modern "Yaşam alanları" konsepti

Açılışı yapılan kütüphaneler, geleneksel raf düzeninin ötesinde, gençlerin sosyal etkileşim kurabileceği, dijital imkanlara erişebileceği ve kültürel faaliyetler yürütebileceği "modern yaşam alanları" olarak kurgulandı. Mimari yapısı ve teknolojik donanımıyla dikkat çeken bu alanlar, öğrencilerin ders dışı vakitlerini verimli geçirmelerini hedefliyor.

Bakan Tekin: Eğitimde sivil toplum dayanışması önemli

Törende konuşan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kütüphanelerin okul kültürünün kalbi olduğunu vurgulayarak, sivil toplum kuruluşlarının eğitim altyapısına sağladığı katkıların önemine değindi. Tekin, deprem bölgesinden başlayan bu iyilik hareketinin İstanbul’un köklü liselerinde devam etmesinin sembolik bir değeri olduğunu belirtti.

Bilal Erdoğan: Yarım asırlık bir mirasın meyveleri

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ise vakfın 50 yıllık geçmişine atıfta bulunarak, gençliğe yapılan yatırımın en kalıcı yatırım olduğunu ifade etti. Erdoğan, "50. yılımızı sadece kutlamalarla değil, gençlerimizin geleceğine dokunan kalıcı eserlerle taçlandırmak istedik. 141 bin kitap, aslında 141 bin farklı dünya demek," dedi.


#İlim Yayma Vakfı
#kütüphane
#Bilal Erdoğan
#eğitim
#milli eğitim bakanlığı
#Yusuf Tekin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bu akşam maç var mı, bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?