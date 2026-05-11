İlim Yayma Vakfı’ndan dev eğitim hamlesi: 50. yılda 50 kütüphane projesi İstanbul’da taçlandı

Açılışı yapılan kütüphaneler, geleneksel raf düzeninin ötesinde, gençlerin sosyal etkileşim kurabileceği, dijital imkanlara erişebileceği ve kültürel faaliyetler yürütebileceği "modern yaşam alanları" olarak kurgulandı. Mimari yapısı ve teknolojik donanımıyla dikkat çeken bu alanlar, öğrencilerin ders dışı vakitlerini verimli geçirmelerini hedefliyor.

Törende konuşan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kütüphanelerin okul kültürünün kalbi olduğunu vurgulayarak, sivil toplum kuruluşlarının eğitim altyapısına sağladığı katkıların önemine değindi. Tekin, deprem bölgesinden başlayan bu iyilik hareketinin İstanbul’un köklü liselerinde devam etmesinin sembolik bir değeri olduğunu belirtti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ise vakfın 50 yıllık geçmişine atıfta bulunarak, gençliğe yapılan yatırımın en kalıcı yatırım olduğunu ifade etti. Erdoğan, "50. yılımızı sadece kutlamalarla değil, gençlerimizin geleceğine dokunan kalıcı eserlerle taçlandırmak istedik. 141 bin kitap, aslında 141 bin farklı dünya demek," dedi.