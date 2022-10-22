İlk Muhtarhane Kocaeli’de açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Muhtarhane’yi” hizmete sundu. Bu bağlamda muhtarların hem işlerini takip edebilecekleri hem de sosyal alan alarak kullanabilecekleri Muhtarhane’nin tanıtım ve açılış programına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, muhtar dernek başkanları ve mahalle muhtarları katıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin yan tarafında yapımı tamamlanarak yeni bir konsept ile muhtarların hizmetine sunulan Muhtarhane, 350 metrekare kapalı ve 320 metrekare açık alana sahip. Tesiste, toplantı odası, idari ofis, mescit, mutfak, personel giyinme odaları ve depo bölümleri bulunuyor. İç kapasitesi 75, dış mekân ise 60 olmak üzere toplam 135 kişilik oturma kapasitesine sahip olan Muhtarhane’de, 4 personel hizmet verecek.

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BİZ İLKERİN BELEDİYESİYİZ

Muhtarhane’nin hayırlı olmasını dileyen Başkan Büyükakın, “Muhtarlarımızın hizmetine sunduğumuz Muhtarhane, Türkiye’de bir ilktir. Biz de ilklerin belediyesiyiz. Türkiye’de birçok ilke imza attığımız gibi, bu konuda da bir ilke imza atmış oluyoruz. Bu bizim için gurur vesilesidir” dedi. Muhtarların görüşlerine, talep ve eleştirilerine her zaman açık olduklarını ve kenti onlarla birlikte yönettiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarının da bu yönde olduğunu belirten Büyükakın, “Çünkü milletin iradesinin üzerinde hiçbir irade yoktur. Muhtarlar da bu milletin iradesiyle seçiliyor. Halkın iradesini temsil eden muhtarlarımızı dinlemek, bizim birinci vazifelerimizden bir tanesidir” dedi.

TALEPLERİ KISA SÜREDE YERİNE GETİRECEĞİZ

Yapacakları işlerin ve önceliklerin, muhtarların sahadan kendilerine getirdiği bilgilerle şekillendirdiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, şöyle konuştu: “Şu görüşten, bu görüşten demeksizin, ayrım yapmaksızın, tamamıyla objektif bir şekilde tüm muhtarlarımıza eşit mesafede durduk. Bunun da en önemli göstergesi, bunu kurumsal bir yapıya dönüştürmemizdir. Muhtarlardan sorumlu Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ve bir genel sekreter yardımcılığı kuruldu. Organizasyon şemamızda buna uygun şekilde planladık. Daha önce taleplerle ilgili dilekçelerinizi, çözüm masasına ya da beyaz masa adı altında bir birime veriyordunuz. Oradan da ilgili dairelere gidiyordu. Bu da zaman kaybına neden oluyordu. Bizzat muhtarları dinleyecek, taleplerini kısa sürede yerine getirecek bir sistem kurduk.”

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A TAKIMI MESELELERİ

YERİNDE ÇÖZÜYOR

“Daire başkanı bana işin gelmemesini sağlıyorsa, işini iyi yapıyor demektir” diyen Büyükakın, “A Takımı gibi bir birimle meseleleri yerinde hemen çözülüyorsa, aslında o zaman ilerleme kaydedilmiş ve başarı yavaş yavaş geliyor demektir. Bütün meseleler bana geliyorsa, orada bir yanlış vardır. Bana gelmeden mesele çözülmelidir. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, birimleri ve özellikle A Takımı muhtarlarımızın sorunlarını anında çözüme kavuşturuyorlar. Bu kurumsallaşmanın bir göstergesidir. Bundan dolayı sürekli başkan değil, çalışanlar ve hizmet üretenleri de takdir edilmeli. Ben Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban’a ve şube müdürleri ile bütün ekibine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Genel Sekreterimiz ve yardımcıları da bizim yükümüz alıyorlar. Onlara da huzurlarınızda teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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Kocaeli rol model bir şehirdir

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da konuşmasında, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı, işlerinde başarılar diledi. Kocaeli’nin rol model bir şehir olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, “Bugün bu rol model olmanın, öncü olmanın somut bir örneğini hep beraber yaşıyoruz. Bu vesileyle çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyor, gönülden kutluyorum. İnşallah daha nice ilklerde hep beraber buluşuruz. Çünkü bu şehir, Türkiye’nin öncü şehridir. Türkiye’yi dünya ile yarıştıran, bilim, sanayi ve teknoloji şehridir. Bu şehre de her zaman liderlik yaraşır. Bir kez daha muhtar kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Muhtarhane’nin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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