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İnfaz mesaisi Kovid maddesinde tıkandı

İnfaz mesaisi Kovid maddesinde tıkandı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0028/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
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Arşiv.

Bu hafta Meclis’e gelmesi ve bayramdan önce yasalaşması beklenen infaz teklifi Kovid 19 iznine ilişkin düzenlemede tıkandı.

Pandemi dönemindeki düzenlemeden 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işleyenlerin de yararlanmasına dair maddenin toplumda tepki çekecek tahliyelere sebep olma ihtimalinden endişe duyuluyor. Adalet Bakanlığı kaynakları, olumlu bir çalışma yaparken kamuoyunda olumsuz bir algının oluşmasını istemediklerini ve bunun için çalışmalarını titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. Bu kapsamda, Kovid-19 düzenlemesinden kadına ve çocuğa yönelik suçlar, cinsel taciz, istismar, adam öldürme gibi suçlardan hüküm giyenler yararlanamayacak. Düzenlemenin 'örgütlü suçları' kapsayıp kapsamayacağı ise netlik kazanmadı.



#TBMM
#Kovid
#İnfaz teklifi
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