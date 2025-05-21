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TBMM Genel Kurulu'nda Hakimler ve Savcılar Kurulu'na 5 yeni üye seçildi

TBMM Genel Kurulu'nda Hakimler ve Savcılar Kurulu'na 5 yeni üye seçildi

00:5921/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 5 yeni üyesi seçildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 5 yeni üyesi seçildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa'nın 159. maddesi ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 18. ve 20. maddelerine göre 5 üye seçimi tamamlandı. Seçilen isimler TBMM Genel Kurulu X hesabından paylaşıldı.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda Hâkimler ve Savcılar Kurulu seçimi tamamlandı. Meclis Genel Kurulu'nda yeni HSK üyesi olarak belirlenen 5 isim TBMM Genel Kurulu tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.


Yargıtay Üyeleri Arasından Seçilen Üyeler:

1) Fuzuli AYDOĞDU

2) Hakan YÜKSEL

3) Seyfi HAN

Danıştay Üyeleri Arasından Seçilen Üye:

1) Cengizhan AYDEMİR

Öğretim Üyeleri ile Avukatlar Arasından Seçilen Üye:

1) Alişan TİRYAKİ


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