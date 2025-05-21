TBMM Genel Kurulu'nda Hakimler ve Savcılar Kurulu'na 5 yeni üye seçildi

TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa'nın 159. maddesi ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 18. ve 20. maddelerine göre 5 üye seçimi tamamlandı. Seçilen isimler TBMM Genel Kurulu X hesabından paylaşıldı.
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda Hâkimler ve Savcılar Kurulu seçimi tamamlandı. Meclis Genel Kurulu'nda yeni HSK üyesi olarak belirlenen 5 isim TBMM Genel Kurulu tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.
Yargıtay Üyeleri Arasından Seçilen Üyeler:
1) Fuzuli AYDOĞDU
2) Hakan YÜKSEL
3) Seyfi HAN
Danıştay Üyeleri Arasından Seçilen Üye:
1) Cengizhan AYDEMİR
Öğretim Üyeleri ile Avukatlar Arasından Seçilen Üye:
1) Alişan TİRYAKİ