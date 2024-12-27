Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 14 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK hedeflerine hava operasyon düzenlendi.
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!" denildi.
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