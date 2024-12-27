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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'lı 20 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'lı 20 terörist etkisiz hale getirildi

Halil Akkoç
Halil Akkoç
11:4527/12/2024, Cuma
G: 27/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Terör örgütü PKK hedeflerine hava operasyon düzenlendi.
Terör örgütü PKK hedeflerine hava operasyon düzenlendi.

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!" denildi.

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan MSB'den, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" açıklaması yapıldı.

#Hakurk
#Gara
#MSB
#Metina

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