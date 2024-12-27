Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'lı 20 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Öte yandan MSB'den, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" açıklaması yapıldı.