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İş makinesi taşıyan kamyon dereye devrildi: Bir kişi öldü bir kişi yaralandı

Bolu'da, Yedigöller Milli Parkı yolunda iş makinesi taşıyan kamyon yaklaşık 100 metre yükseklikten dereye devrildi. Kazada kamyonun sürücüsü Cengiz Güler yaralanırken, yanında bulunan iş makinesi operatörü Necmettin Çalışkan (35) ise hayatını kaybetti.

21:19 . 1/10/2023 الأحد
DHA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Yedigöller Milli Parkı yolunda meydana geldi. Cengiz Güler yönetimindeki üzerinde iş makinesi yüklü plakası öğrenilemeyen kamyon, orman yolunda seyir halinde olduğu sırada, yaklaşık 100 metre yükseklikten dereye devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Cengiz Güler ve yanında yolcu olarak bulunan iş makinesi operatörü Necmettin Çalışkan yaralandı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan Güler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kamyon içerisinde sıkışan Necmettin Çalışkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışkan'ın cansız bedeni Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Hafif yaralanan sürücü Cengiz Güler de aynı hastaneye kaldırıldı.


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