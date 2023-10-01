Merzifon’da yolcu otobüsü devrildi

İzmir’den Tokat’a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü Merzifon’da devrildi. Korkunç olayda 6 kişi hayatını kaybetti. Kemal Öz hakimiyetindeki Erova firmasına ait 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 35 kişi de yaralandı.

Yaşanan korkunç olayın ardından kazanın olduğu noktaya çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, otobüsteki Durmuş Uysal (45), Melisa Kor (19), Edanur Çelik (20), Semanur Tahtakılıç (22), Urguç Karadayı (51) ve Hilal Çelebi’nin (18) kaza nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

KANALA ÇARPARAK YAN YATTI

Kaza yerinde inceleme yapan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, kazanın Merzifon ilçesine 5 kilometre kala otobüsün yoldan çıkması sonucu yaşandığını söyledi. Kaza yerinde fren izi bulunmadığına işaret eden Doruk otobüsün yolun kenarındaki kanala çarpması sonucu yan yatıp devrildiğini anlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19 AMBULANS MÜDAHALE ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasya’da meydana gelen kazada yaralananlardan 33’ünün olay yerine görevlendirilen 19 ambulans ve 2 UMKE timi ile hastaneye nakledildiğini, 2 kişinin ise herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadığını beyan ettiğini bildirdi.

İNSANLAR BİRBİRİNİ KURTARMAYA ÇALIŞTI

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren yaralılardan Kadir Aslan, kazanın saat 07.00 sıralarında olduğunu dile getirerek, “Hafiften uyuyordum, gözlerim dalmıştı. O arada otobüsün yan yattığını gördüm. Ondan sonra bizleri ambulansa taşırken kendime geldim. Başka bir şey hatırlamıyorum. Erbaa’ya düğüne ve yıllık izne gidiyorduk. Eşimi de gördüm, iyi diyorlar” diye konuştu.

Vatani görevini yaptıktan sonra terhisinin ardından İzmir’den dönen Sadık Demirci ise, “İlerliyorduk 80-90 kilometre hızla. Bir anda bir ses duydum. Uykudaydım, gözümü açtım. ‘Allah’ diye bir ses duydum. O sırada çığlıklar falan, şoför tarlaya girdi” diye konuştu. Otobüsün yan yattığını belirten Demirci, “Ben asılı kaldım biraz, sonra çarptım. Sonra kalktım, kalktıktan sonra kendimi başka bir yerde buldum. Olay yerinde insanlar can havliyle birbirlerini kurtarmaya çalışıyordu” ifadelerini kullandı.







