İşgalci İsrail Filistinlilerin çadırlarını hedef aldı: 5 kişi yaşamını yitirdi

İşgalci İsrail ordusu, bu kez de Filistinlilerin kaldığı çadırları hedef aldı. Gelen bilgiye göre; İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan El-Mevasi bölgesinde ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesinde çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veren en az 5 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.
Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırılarda en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
İsrail Gazze'de Filistinlilerin çadırlarını vurdu
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesinde bulunan çadırları hedef aldı.
Saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.
İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları vurdu
Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.