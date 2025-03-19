İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği tekrar açıldı

İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan BERS isimli kuru yük gemisinde yaşanan makine arızası nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü askıya alınmıştı. Arıza yapan geminin Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildikten sonra Boğaz'ın gemi trafiğinin tekrar açıldığı bildirildi.
İskenderun'dan Romanya'ya giden 95 metre uzunluğundaki BERS isimli kuru yük gemisinde yaşanan makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
Arama kurtarma römorkörü olay yerinde
Boğaz gemi trafiğine tekrar açıldı
Gelişmelerin ardından Ulaştırma Bakanlığından konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İskenderun'dan Romanya'ya seyir halindeyken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önlerinde makine arızası yapan BERS isimli 95 m boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-11 Römorkörümüz refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, güney-kuzey yönlü olarak açıldı." ifadelerine yer verildi.