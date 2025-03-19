İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği tekrar açıldı

"İstanbul Boğazı Gemi Trafiği, İskenderun'dan Romanya'ya seyir halindeyken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önlerinde BERS isimli 95 metre boyundaki kuru yük gemisinin makine arızası yaşaması nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kılavuz kaptan ve KURTARMA-11 Römorkörü ivedilikle olay yerine yönlendirildi.