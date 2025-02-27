İBB hâlâ Boğaz’ı kirletiyor: Yeni ceza yolda

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 1,5 ay önce Üsküdar Kuleli Caddesi’nde denize dökülen kanalizasyon suyu ile ilgili İBB’ye bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İSKİ) 1,3 milyon lira ceza kesmişti. Buna rağmen İSKİ geçen sürede herhangi bir önlem almadı. Aynı noktadan denize pis su akıtılması sürüyor. Kirli su tahliyesiyle Kuleli Askeri Lisesi önünde denizin rengi kahverengiye döndü, çevrede pis koku hakim. Şikayet üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri denizden yeniden numune alıp tahlile gönderdi. Tahlil sonuçlarının önümüzdeki günlerde çıkması beklenirken, bu sonuca göre yeni yaptırımlar işleme alınacak.