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Çanakkale Köprüsü’nden 7 milyon araç geçti

Çanakkale Köprüsü’nden 7 milyon araç geçti

04:0019/03/2025, Çarşamba
G: 19/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Çanakkale Köprüsü.
Çanakkale Köprüsü.

1915 Çanakkale Köprüsü, 3 yılda yaklaşık 7 milyon araca hizmet vererek bölgedeki ulaşımı hızlandırdı. Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü, akıllı ulaşım sistemleriyle donatılırken, boğaz geçiş süresini 6 dakikaya indirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun Çanakkale Boğazı’nda kesintisiz kara yolu bağlantısı sağladığını belirtti. Uraloğlu, projenin yıllık 24 milyar lira zamandan, 1,3 milyar lira akaryakıttan olmak üzere toplam 25,3 milyar lira tasarruf sağladığını, karbon salınımının ise 81 bin ton azaldığını vurguladı.



#Çanakkale Köprüsü
#Ulaşım
#Ekonomi

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