Gündem Rögar kapağı çalındı, 7 yaşındaki Mikail çukura böyle düştü
İSTANBUL

Rögar kapağı çalındı, 7 yaşındaki Mikail çukura böyle düştü

İstanbul Çekmeköy’de kağıt toplayıcılarının rögar kapağını çalması sonucu açıkta kalan kuyuya düşen 7 yaşındaki Mikail Benli çevredeki bir kişi tarafından kurtarıldı. Kağıt toplayıcılarının rögar kapağını çalma anı ve çocuğu çukura düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul haber... Rögar kapağı çalındı, 7 yaşındaki Mikail çukura böyle düştü
7 yaşındaki Mikail Benli üzeri kartonla kapatılan çukura düştü.

Olay Çekmeköy'ün Çatalçeşme Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Sokağa gelen 2 kağıt toplayıcısı, kaldırımda bulunan rögar kapağının yanında bir süre bekledi. Burada kağıtlarının düzenler gibi yapan 2 kişi, rögar kapağını kağıt topladıkları çuvala yükledi.

Sokağa gelen 2 kağıt toplayıcısı, kaldırımda bulunan rögar kapağını çaldı.
DHA
Sokağa gelen 2 kağıt toplayıcısı, kaldırımda bulunan rögar kapağını çaldı.

Daha sonra ağzı açılan kanalizasyon çukurunun üzerine kağıt koyan 2 kişi, sokaktan ayrıldı. Kaldırımdan geçen 7 yaşındaki Mikail Benli de çukurun üzerinde bulunan kağıda bastıktan sonra çukura düştü.

Hakkari'de 'rögara düştüm' diyen kadın 7 saat sonra bulundu
GÜNDEM
Hakkari'de 'rögara düştüm' diyen kadın 7 saat sonra bulundu

Ağzı açılan kanalizasyon çukurunun üzerine kağıt koyan 2 kişi, sokaktan ayrıldı.
DHA
Ağzı açılan kanalizasyon çukurunun üzerine kağıt koyan 2 kişi, sokaktan ayrıldı.

Küçük Mikail’in çukura düştüğünü gören arkadaşları hemen yanına geldi. Bu esnada durumu fark eden bir kişi, 3 metre aşağı düşmemek için tutunan Mikail Benli’yi elinden tutarak dışarı çıkardı. Çukura düşen Mikail Benli, olayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Süleyman Taşkın
DHA
Süleyman Taşkın


"ÇUKURU GÖRMEDİM DÜŞTÜM"

Mikail Benli, “Kartonla kapatmışlar. Görmedim çukuru. Ben de çukura düştüm. Bir tane abi beni çıkardı. Bu sırada kolum yaralandı" dedi. Sokakta oturan Süleyman Taşkın, "Burada demir kapak vardı. Kağıt toplayanlar buradaydı. Ben aşağı indiğimde burada dinleniyorlar sandım. Tabi buradan kapağı almışlar, üzerine de karton kağıt koymuşlar. Burada çocuk geçerken içine düştü" diye konuştu. Çalınan kanalizasyon kapağı belediyeye bildirildikten sonra yeniden yerine takıldı.

Abone Ol Google News
Kıyı işgaline geçit yok

Kıyı işgaline geçit yok

Kaş'taki kaçak yapılar yıkıldı, plaj vatandaşa ücretsiz açıldı.
Fiyat listeleri güncellendi

Fiyat listeleri güncellendi

İşte temmuz ayının en ucuz sıfır araçları.
FETÖcü eski Tuğgeneral Serdar Atasoy tutuklandı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan evlat nöbeti çadırında.

​Aralarında Çevik Bir ve Çetin Doğan da var.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuşuyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu.

Emekli olunca başladı

Emekli olunca başladı

Hurdalıklardan topluyor atölyesinde 'robota' dönüştürüyor.

​Galatasaray Spor Kulübü resmi sitesinden açıklama yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.