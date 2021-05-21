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HAKKÂRİ

Hakkari'de 'rögara düştüm' diyen kadın 7 saat sonra bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'rögara düştüm' ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. 112 sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, ilk telefon sinyalinin alındığı bölgede arama yaptı. Bölgedeki onlarca rögara bakıldı ancak ihbarda bulunan kadın bulunamadı. Daha sonra ilçe girişindeki başka bir rögara bakan ekipler, burada kanının sesinin duyulması üzerine çalışma başlattı. Raziye Tuna isimli kadın 7 saatlik aramanın ardından kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA
Hakkari haberleri: Rögara düştüm diyen kadın 7 saat sonra bulundu
Kadının kurtarıldığı rögar.

Hakkari'deki olay, dün akşam ilçe merkezindeki Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddialara göre evinden çıkan Raziye Tuna, bir süre sonra ortadan kayboldu. Saat 19.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 'rögara düştüm' ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

DHA

Bir süre sonra yardım istenen telefon numarasına ulaşılamazken, 112 sağlık ekipleri, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, ilk telefon sinyalinin alındığı bölgede arama yaptı. Bölgedeki onlarca rögara bakıldı ancak Tuna bulunamadı.

DHA

Aramalarını sürdüren ekipler, saat 02.00 saralarında ilçe girişindeki Yazlı Kampı civarında başka bir rögara baktı. Burada Raziye Tuna'nın sesini duyan ekipler, itfaiye merdiveni ve halatla kurtarma çalışması başlattı.

DHA

Tuna, ekiplerin yaptığı çalışmayla yağmur suyu kanalından çıkarılarak, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Tuna'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

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