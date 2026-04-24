İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: Sekiz tutuklama

22:5124/04/2026, Cuma
IHA
DHKP/C faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. (Foto: Arşiv)
İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında örgütün açık alan yapılanmaları arasında yer alan Grup Yorum, TAYAD ve Mahalle Alan yapılanmalarına yönelik çalışmalar sürerken, mahkeme 8 şüphelinin tutuklanmasına, 12’sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DHKP/C’ye yönelik soruşturması kapsamında, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi, örgütün açık alan yapılanmalarından olan ‘Grup Yorum, TAYAD ve Mahalle Alan’ yapılanmalarına yönelik çalışma sürüyor. Soruşturma kapsamında İstanbul’da 19, Hatay’da 2, Ankara’da 1, Kocaeli’de 1 kişi olmak üzere, toplamda 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından güvenlik güçlerince İstanbul merkezli Hatay, Ankara ve Kocaeli illerinde toplam 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda toplamda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise firarda olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. İfadelerinin ardından savcılık, 12 şüpheliyi adli kontrol kararı talebiyle, 8 şüpheliyi ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme, 20 şüpheliden 12’si hakkında adli kontrol kararı verirken, 8 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca 20 Nisan’da, örgütün fikir ve ideolojisi doğrultusunda hareket eden şahısların Şişli ilçesinde bulunan İdil Kültür Merkezinde toplantı yapması nedeni ile söz konusu adreste arama işlemi yapıldı. Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.



