İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji, beş günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre yurdun batı bölgelerinde bugünden itibaren hava sıcaklıklarında hissedilir oranda düşüş var. Perşembeden itibaren batıda başlayacak yağışlar ise yurt geneline yayılacak. Marmara Bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir hava görülüyor. Sıcaklık bölgede en yüksek 30-31 derecelerde ölçülüyor. Salı günü de benzer bir hava durumu bekleniyor. İşte MGM 25 Eylül il il hava durumu...