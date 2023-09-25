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İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşecek

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerinden itibaren fırtına etkili olacağını duyurdu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

17:53 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fırtınanın, salı günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtınanın, salı günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkili olarak fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.


Akşam saatlerinde etkili olacak

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.


Fırtınanın, Salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.


'Tedbirli olun'

Valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları için çağrıda bulundu.





#İstanbul Valiliği
#fırtına
#hava durumu
1 saat önce
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