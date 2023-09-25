İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Sıcaklıklar düşecek

Fırtınanın, salı günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.
İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkili olarak fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.
Akşam saatlerinde etkili olacak
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Fırtınanın, Salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
'Tedbirli olun'
Valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları için çağrıda bulundu.