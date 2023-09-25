Türkiye, sıcaklık rekorlarıyla geçirdiği yaz döneminin ardından eylül ayının son haftasına da bunaltıcı scıklarla girdi. Ancak bu, çok uzun sürmeyecek. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre sıcaklıklar, hafta ortasından sonra düşecek. Türkiye yağışlı havanın etkisine girecek. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 25 Eylül hava durumu

BU HAFTA YAĞIŞ VAR MI?

Ege Bölgesinde az bulutlu, güneşin görüldüğü bir hava var. Sıcaklık bölgede 30 ile 35 derece arasında seyrediyor, yer yer 35 dereceyi de aşıyor.

Akdeniz Bölgesinde gökyüzü güneşli. Sıcaklık genellikle 30 ile 35 derece arasında ölçülüyor. Kahramanmaraş dolaylarında ise 37-38 dereceye kadar çıkıyor.

İç Anadolu Bölgesinde hava az bulutlu, Sıcaklık Ankara’da 31, Eskişehir’de 33, Kayseri’de 30, Sivas’ta 28 derece ölçülüyor.

Karadeniz Bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir hava var, doğu kesimlerde sağanak yağışlar da görülebilir. Sıcaklık Bolu’da 31, Samsun’da 26, Trabzon’da 24 derece ölçülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesinin kuzey kesimlerinde 19-20 derecelerde sıcaklıkla yağışlı bir hava görülürken bölgenin batı kentleri 32-33 derecelerde sıcaklıkla açık bir gökyüzüne sahip.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bol güneşli bir hava görülüyor. Sıcaklık ise bölgede 35-36 derecelerde seyrediyor.

25 EYLÜL METEOROLOJİ İL İL HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 31°C Parçalı az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C Parçalı az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 29°C Parçalı az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA °C, 35°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 32°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA °C, 31°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 29°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU °C, 30°C Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 30°C Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 25°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 25°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C Az bulutlu

VAN °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR °C, 36°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C Az bulutlu ve açık



