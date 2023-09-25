Hava durumu
Türkiye, sıcaklık rekorlarıyla geçirdiği yaz döneminin ardından eylül ayının son haftasına da bunaltıcı scıklarla girdi. Ancak bu, çok uzun sürmeyecek. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre sıcaklıklar, hafta ortasından sonra düşecek. Türkiye yağışlı havanın etkisine girecek. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 25 Eylül hava durumu
BU HAFTA YAĞIŞ VAR MI?
Ege Bölgesinde az bulutlu, güneşin görüldüğü bir hava var. Sıcaklık bölgede 30 ile 35 derece arasında seyrediyor, yer yer 35 dereceyi de aşıyor.
Akdeniz Bölgesinde gökyüzü güneşli. Sıcaklık genellikle 30 ile 35 derece arasında ölçülüyor. Kahramanmaraş dolaylarında ise 37-38 dereceye kadar çıkıyor.
İç Anadolu Bölgesinde hava az bulutlu, Sıcaklık Ankara’da 31, Eskişehir’de 33, Kayseri’de 30, Sivas’ta 28 derece ölçülüyor.
Karadeniz Bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir hava var, doğu kesimlerde sağanak yağışlar da görülebilir. Sıcaklık Bolu’da 31, Samsun’da 26, Trabzon’da 24 derece ölçülüyor.
Doğu Anadolu Bölgesinin kuzey kesimlerinde 19-20 derecelerde sıcaklıkla yağışlı bir hava görülürken bölgenin batı kentleri 32-33 derecelerde sıcaklıkla açık bir gökyüzüne sahip.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bol güneşli bir hava görülüyor. Sıcaklık ise bölgede 35-36 derecelerde seyrediyor.
25 EYLÜL METEOROLOJİ İL İL HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 31°C Parçalı az bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C Parçalı az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 28°C Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 29°C Parçalı az bulutlu
AFYONKARAHİSAR °C, 30°C Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 36°C Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 32°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 34°C Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 35°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 32°C Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 31°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 31°C Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 29°C Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 30°C Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 30°C Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 25°C Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 25°C Az bulutlu ve açık
AMASYA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 32°C Az bulutlu
VAN °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 36°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 35°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 36°C Az bulutlu ve açık