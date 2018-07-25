İstanbul ve bazı illere kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun Marmara, Ege (Aydın kıyıları hariç), Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Konya'nın batısı, Ordu'nun iç kesimleri, Amasya ve Tokat'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey ve iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Trakya ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ile 4 derece artacağı, iç kesimlerde 1 ile 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Hatay çevrelerinde kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden bazı illere sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.