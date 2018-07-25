Gündem İstanbul ve bazı illere kuvvetli yağış uyarısı
İSTANBUL

Kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Adana, Ankara hava durumu

İstanbul ve bazı illere kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yurdun Marmara, Ege (Aydın kıyıları hariç), Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Konya'nın batısı, Ordu'nun iç kesimleri, Amasya ve Tokat'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi IHA
Meteorolojiden bazı illere sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun Marmara, Ege (Aydın kıyıları hariç), Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Konya'nın batısı, Ordu'nun iç kesimleri, Amasya ve Tokat'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey ve iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Trakya ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ile 4 derece artacağı, iç kesimlerde 1 ile 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Hatay çevrelerinde kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden bazı illere sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
  • Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
  • Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
  • Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 31
  • Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38
  • Tüm illerde 5 günlük hava durumu
Sandık kana bulandı

Sandık kana bulandı

Pakistan'da oy kullanma merkezine bombalı saldırı, en az 28 ölü.
D Büro'dan yönetmişler

D Büro'dan yönetmişler

FETÖ kumpaslarının montajları Emniyet D Büro'da yapılmış.
Dev reform

Dev reform

Sağlık çalışanlarına müjde: Teklif kabul edildi.
Tarih belli oldu

Tarih belli oldu

​Milyonlarca emekli ikinci kez biner lira alacak.

​Erdoğan'dan İsrail'e “terörist, faşist ve ırkçı bir devlet" tepkisi.
2,2 milyar dolarlık kayıp

2,2 milyar dolarlık kayıp

35 yıldır güncellenmediği için Türkiye kaybediyor.
Bedellide1 gün sürprizi

Bedellide1 gün sürprizi

​Yeni bir önerge ile ekleme yapılabilinir.
Ankara'daönemli atamalar

Ankara'daönemli atamalar

2 başdanışman, 4 yardımcı ve 2 başkan belli oldu.

Güpegündüzgörüntülendi

Güpegündüzgörüntülendi

Eskişehir'de FETÖ'nün ihaneti bitmek bilmiyor.
PKK oradansaldırıyor

PKK oradansaldırıyor

PKK'lı teröristler ​İranlı milislerce destekleniyor.​
Kardeşimahrem imam çıktı

Kardeşimahrem imam çıktı

​Kara Kuvvetleri'ndeki kod adı 'Ahmet'
Yerli üretimegeri vites

Yerli üretimegeri vites

Traktör ve aksamlarında ithalat lobisi işbaşında.
Türkiye içinBRICS fırsatı

Türkiye içinBRICS fırsatı

​Türkiye küresel güç olma yolunda.
RTÜK Kültür'eTRT Külliye'ye

RTÜK Kültür'eTRT Külliye'ye

​Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kılıçdaroğlu'ndan'bölme' taktiği

Kılıçdaroğlu'ndan'bölme' taktiği

Kurultay talebini yumuşatıp muhalefeti bölmek.
20 binyeni öğretmen

20 binyeni öğretmen

Türkiye genelinde 20 bin öğretmen ataması yapıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.