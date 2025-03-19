Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da Boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul'da Boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı

16:3219/03/2025, Çarşamba
G: 19/03/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
BERS isimli kuru yük gemisinde makine arızası yaşanıyor.
BERS isimli kuru yük gemisinde makine arızası yaşanıyor.

İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan BERS isimli kuru yük gemisinde yaşanan makine arızası nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı.

İskenderun'dan Romanya'ya giden 95 metre uzunluğundaki BERS isimli kuru yük gemisinde yaşanan makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Arama kurtarma römorkörü olay yerinde

Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada,
"İstanbul Boğazı Gemi Trafiği, İskenderun'dan Romanya'ya seyir halindeyken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önlerinde BERS isimli 95 metre boyundaki kuru yük gemisinin makine arızası yaşaması nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kılavuz kaptan ve KURTARMA-11 Römorkörü ivedilikle olay yerine yönlendirildi.
" ifadelerine yer verildi.


#İstanbul
#Boğaz
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ müstakil arsa sözleşme imzalandıktan sonra başka birine devredililebiliyor mu?