İstanbul'da kiracı dehşeti: Ev sahibini bıçaklayarak öldürdü

İstanbul’da ev sahibi Niyazi Tanyeli ile kiracısı C.D. arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışmanın büyümesi üzerine 25 yaşındaki şüpheli, 61 yaşındaki Tanyeli’yi göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tanyeli, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, polis ekipleri şüpheliyi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakaladı.
İstanbul'un Kartal ilçesinde kiracısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Hürriyet Mahallesi Çamsakızı Sokak'ta, Niyazi Tanyeli (61) ile kiracısı olduğu öğrenilen C.D. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.D, Tanyeli'yi göğsünden bıçaklayarak kaçtı.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi aldı.
Ağır yaralanan Tanyeli, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, şüpheli C.D'yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı.