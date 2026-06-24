Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da kiracı dehşeti: Ev sahibini bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'da kiracı dehşeti: Ev sahibini bıçaklayarak öldürdü

00:1724/06/2026, Çarşamba
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Şüpheli, cinayette kullandığı bıçakla yakalandı. (Foto: Arşiv)
Şüpheli, cinayette kullandığı bıçakla yakalandı. (Foto: Arşiv)

İstanbul’da ev sahibi Niyazi Tanyeli ile kiracısı C.D. arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışmanın büyümesi üzerine 25 yaşındaki şüpheli, 61 yaşındaki Tanyeli’yi göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tanyeli, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, polis ekipleri şüpheliyi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakaladı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde kiracısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Hürriyet Mahallesi Çamsakızı Sokak'ta, Niyazi Tanyeli (61) ile kiracısı olduğu öğrenilen C.D. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.D, Tanyeli'yi göğsünden bıçaklayarak kaçtı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi aldı.

Ağır yaralanan Tanyeli, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheli C.D'yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı.



#BIÇAKLI SALDIRI
#Kartal
#polis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? DM ve hikâyelerde sorun yaşanıyor! 24 Haziran Instagram’da erişim sorunu son durum