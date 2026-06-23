Alkollü yakalandı: '100 milyar da yazsalar yapacak bir şey yok' dedi

Uygulama esnasında alkollü olduğu ortaya çıkan sürücünün polislere, "Varsa bir cezam çekerim. Ehliyeti alanı 4 gün oldu, ehliyeti aldılar motoru da aldılar. Kurban olayım gece gece ceza yazdınız, başıma gelen geldi zaten 50 milyar da yazsalar 100 milyar da yazsalar yapacak bir şey yok" dediği anlar ise dikkat çekti.



