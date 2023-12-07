İstanbul'da trafik durma noktasına geldi: Yoğunluk yüzde 90'a dayandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il ülke genelinde hava durumu..