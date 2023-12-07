İstanbul'da trafik durma noktasına geldi: Yoğunluk yüzde 90'a dayandı

İstanbul'da trafik çilesi her geçen gün artıyor. Megakentte etkili olan yağmur ve fırtına etkisini sürdürüyor. Akşam iş çıkış saatlerinde, yağmurlu havanında etkisiyle trafik yine durma noktasına geldi. İş çıkış saatinde İBB'ye ait trafik yoğunluğu haritasında yoğunluk yüzde 90'a dayandı. Mecidiyeköy D-100 Karayolu'nda trafik kilitlendi.
İşten çıkan çalışan yolcular tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturuyor.
Köprülerde ve bağlantı yollarında yoğunluk
D100 Topkapı-Cevizlibağ Yönü, sağ şerit araç arızası nedeniyle 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgede trafik yoğunlaşıyor.
D100 Silivri-Selimpaşa Yönü, sol şerit Karayolları Bölge Müdürlüğü Çalışma nedeniyle 1 şerit trafiğe kapatıldı.