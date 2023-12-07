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İstanbul'da trafik durma noktasına geldi: Yoğunluk yüzde 90'a dayandı

İstanbul'da kuvvetli yağışın da etkisiyle akşam saatlerinde kent genelinde trafik durma noktasına geldi. Metrobüs duraklarında yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar yürümekte zorlandı. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre saat 17.00 itibarıyla trafik yüzde 90'a dayandı.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
18:00 - 7/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 18:02 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da trafik çilesi her geçen gün artıyor. Megakentte etkili olan yağmur ve fırtına etkisini sürdürüyor. Akşam iş çıkış saatlerinde, yağmurlu havanında etkisiyle trafik yine durma noktasına geldi. İş çıkış saatinde İBB'ye ait trafik yoğunluğu haritasında yoğunluk yüzde 90'a dayandı. Mecidiyeköy D-100 Karayolu'nda trafik kilitlendi.


İşten çıkan çalışan yolcular tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturuyor.

Köprülerde ve bağlantı yollarında yoğunluk

D100 Topkapı-Cevizlibağ Yönü, sağ şerit araç arızası nedeniyle 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgede trafik yoğunlaşıyor.


D100 Silivri-Selimpaşa Yönü, sol şerit Karayolları Bölge Müdürlüğü Çalışma nedeniyle 1 şerit trafiğe kapatıldı.



#İstanbul
#Trafik
#İBB
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