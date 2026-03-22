İstanbul'da zincirleme kaza: Biri ağır üç yaralı

18:0722/03/2026, Pazar
Zincirleme kazada araçlar birbirine girdi.
İstanbul Kartal’da Turgut Özal Bulvarı’nda meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil park halindeki araca çarptı, çarpmanın etkisiyle ikinci araç da otobüse savruldu. Araçta sıkışan sürücü ağır yaralanırken toplam 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde 2 otomobil ile bir otobüsün karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Turgut Özal Bulvarı'nda Pendik istikametine seyreden B.A.A. idaresindeki 34 BZM 91 plakalı otomobil, E.D'nin kullandığı park halindeki 34 BPN 662 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan park halindeki otomobil de önünde park halinde olan 09 FR 991 plakalı otobüse çarptı.

Kazada sürücülerden B.A.A. araçta sıkışırken E.D. ile araçta bulunan H.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi aldı.

Araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan B.A.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.



