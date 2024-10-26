İsyanla batan şirkete Fransa'dan destek

Geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana nikel ihracatı “neredeyse sıfır” olan ve cirosu da %56 düşüşle 99 milyon avroya gerileyen şirkete, Fransa Ekonomi Bakanlığı da “baharda karar verilen destek planına uygun olarak” yardım yapıldığını doğruladı. Şirket, protestolar nedeniyle neredeyse çalışamaz hale gelirken Paris'in desteğinin nasıl bir etki yapacağı merak konusu.