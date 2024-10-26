İsyanla batan şirkete Fransa'dan destek

Fransa, son dönemde bağımsızlık mücadelesi veren Yeni Kaledonya’da bulunan Maden ve Metalürji Şirketi “La Société Le Nickel”e (La SLN) 20 milyon euro değerinde yardımda bulundu.
Geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana nikel ihracatı “neredeyse sıfır” olan ve cirosu da %56 düşüşle 99 milyon avroya gerileyen şirkete, Fransa Ekonomi Bakanlığı da “baharda karar verilen destek planına uygun olarak” yardım yapıldığını doğruladı. Şirket, protestolar nedeniyle neredeyse çalışamaz hale gelirken Paris'in desteğinin nasıl bir etki yapacağı merak konusu.
BRICS'ten krizlere karşı ortaklık çağrısı
Rusya’nın Kazan kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi Genişletilmiş Liderler Toplantısı sona erdi. Zirveye katılan liderler, dünya genelinde siyasi ve ekonomik krizlerin çözülmesi amacıyla ortak hareket edilmesi gerektiği çağrısı yaptı. Zirvenin son gününde konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Gazze’de insani durum kötüye giderken Lübnan’da savaş ateşi yeniden yakılıyor. (Ortadoğu’da) taraflar arasındaki çatışmalar yükseliyor. Gazze’de acil ateşkesi desteklemeli ve Filistin sorununa kapsamlı, adil ve kalıcı çözüm için elimizden gelen tüm gayreti sarf etmeliyiz" diyerek çatışmaların sonlandırılmasını istedi.