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GİRESUN

İtirafçı Kawa hepsini gösterdi

Giresun kırsalında teslim olan İranlı terörist, PKK’nın Karadeniz’deki varlığına ilişkin çok önemli bilgiler verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
‘Kawa’ kod adlı Behrüz Düdükkanlu
‘Kawa’ kod adlı Behrüz Düdükkanlu

Giresun’un Espiye ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine teslim olan İranlı ‘Kawa’ kod adlı terörist Behrüz Düdükkanlu’nun ifadesinde, örgütün sözde Karadeniz açılım grubu ve faaliyetlerine ilişkin çok önemli bilgiler verdiği belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığındaki sorgusu süren Düdükkanlu’nun, 2007’de örgüte katıldığı ve 5 yıldır bölgede bulunduğu, katıldığı birçok kanlı eylemi tek tek itiraf ettiği, örgütün sözde Karadeniz açılım grubu, üyeleri ile faaliyetlerini detaylı şekilde anlattığı öğrenildi. Buna göre ‘Kawa’, kış dönemini Espiye kırsalında ‘Aras’ kod adlı, ‘Aras Bilgin’ isimli teröristle yaptıkları sığınakta geçirdi.

Yiyecek bulmakta zorlanan, güvenlik güçlerinin artan operasyonları nedeniyle rahat hareket edemeyen gruptan Düdükkanlu, diğer PKK’lının muhalefetine rağmen teslim olmaya karar verdi. Espiye’de teslim olan ‘Kawa’ kod adlı İranlı, kırsal kesimdeki sığınaklar ile konakladıkları yerleri güvenlik güçlerine bir bir gösterdi. Önceki gün Espiye ve Doğankent ilçelerinde imha edilen 2 sığınak ile 5 deponun, Kawa’nın verdiği bilgiler sayesinde bulunduğu belirtiliyor.

Teröristin silahı ise Seydi köyü yaylası civarında bulundu. Silah, hangi olaylarda kullanıldığının belirlenmesi için incelemeye alındı. Kawa’nın itirafları doğrultusunda bölgede arama-tarama çalışmaları sürüyor.

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