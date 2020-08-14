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İZMİR

İzmir Çeşme’de yangın paniği!

İzmir Çeşme’de yangın paniği: Rüzgarın etkisiyle büyüdü

İzmir’in Çeşme ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının gece saatlerinde çıkması havadan müdahaleyi mümkün kılmazken, karadan yapılan müdahalelerle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İlçede tedbir amaçlı olarak 4 sitenin de boşaltıldığı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Yangın yayılmasının ardından tedbir amaçlı bölgedeki 4 site boşaltıldı.
Yangın yayılmasının ardından tedbir amaçlı bölgedeki 4 site boşaltıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın Ildır Mahallesi’nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı.

Yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, ihbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 30 arazöz ve 8 dozer müdahale etti.

Yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

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Yangının gece saatlerinde çıkması havadan müdahaleyi mümkün kılmazken, karadan yapılan müdahalelerle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

4 SİTE BOŞALTILDI

Öte yandan yangının rüzgarın da şiddetiyle büyümesi üzerine tedbir amaçlı olarak Termal Kent Sitesi, Gökçe Çiçek Sitesi ve Günkent Sitesi’nin de aralarında olduğu 4 sitenin boşaltıldığı bilgisi edinildi.

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