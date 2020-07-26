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İZMİR

İzmir haberleri:

İzole tatil yapmanın rahatlığını böyle yaşıyor: Klasik otomobilinden çekme karavan yaptı

İzmirli oto elektrik ustası Mehmet Ardil (35), Doğu Almanya üretimi klasik otomobilden çekme karavan yaptı. Öndeki çekici otomobili de aynı araç olan karavan ilgi gördü. Ardil, koronavirüs salgını döneminde karavanıyla izole tatil yapmanın rahatlığını yaşadığını belirterek, "Bu otomobil artık üretilmiyor. Klasik bir araç. Geri dönüşümden bir araç. Dış aksamları komple duroplast. Çürümüyor. Yazın serin, kışın ise sıcak tutuyor. Öndeki çekici araç 1991 model, sonrasında üretim duruyor zaten" dedi.

Haber Merkezi DHA
Öndeki çekici otomobili de aynı araç olan karavan ilgi gördü.
Öndeki çekici otomobili de aynı araç olan karavan ilgi gördü.

Oto elektrik ustası Mehmet Ardil'in yaptığı karavan, ilgi çekti. Ardil, çok sevdiği klasik otomobili hem çekici hem de arkasına taktığı çekme karavanda kullandı. Karavanın ayrıca üstüne yerleştirdiği çadırla, ek yatak alanı daha ekledi.

Öndeki çekici otomobili de aynı araç olan karavan ilgi gördü.

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Koronavirüsten korunmak için karavana sığındılar

Araziye kurulduğunda ev rahatlığı veren karavan, beğeni gördü. Ardil, şunları söyledi:

  • "Bu otomobil artık üretilmiyor. Klasik bir araç. Geri dönüşümden bir araç. Dış aksamları komple duroplast. Çürümüyor. Yazın serin, kışın ise sıcak tutuyor. Öndeki çekici araç 1991 model, sonrasında üretim duruyor zaten. Arkasındaki çekici ise 1984 model. Çekici aracı aldığımızda evrakları yoktu. Hurdaya gidecekti. Bu şekilde değerlendirmek istedim. Yapımı 3 ay sürdü. Koronavirüs çıktığında daha izole ve sağlıklı bir tatil yaptım."

Öndeki çekici otomobili de aynı araç olan karavan ilgi gördü.

Aracı görünce çok beğenen vatandaşlardan deri konfeksiyon işletmeci evli ve 2 çocuk babası Murat Kaplan (49), "Daha önce hiç böyle bir karavan görmedim. Çok beğendim" diye konuştu.

Öndeki çekici otomobili de aynı araç olan karavan ilgi gördü.

İkinci el galerici evli ve 2 çocuk babası Tarkan Çelik (49), "Piknik yapmaya gelmiştik. Görünce çok şaşırdık. Fotoğraf çektirmeye geldik. Çok güzel bir araç" dedi.

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Aracı beğenen vatandaşlardan evli ve 1 çocuk annesi Sedanur Vatansever (26) ise, "Böyle bir karavan görmemiştim. Çok beğendim. Fikir çok güzel" diye konuştu.

Öndeki çekici otomobili de aynı araç olan karavan ilgi gördü.

İzole tatil yapmanın rahatlığını böyle yaşıyor: Klasik otomobilinden çekme karavan yaptı
FOTOĞRAF 11
Title
Oto elektrik ustası Mehmet Ardil'in yaptığı karavan, ilgi çekti. Ardil, çok sevdiği klasik otomobili hem çekici hem de arkasına taktığı çekme karavanda kullandı. Karavanın ayrıca üstüne yerleştirdiği çadırla, ek yatak alanı daha ekledi.
Title
Araziye kurulduğunda ev rahatlığı veren karavan, beğeni gördü. Ardil, şunları söyledi:
Title
Bu otomobil artık üretilmiyor. Klasik bir araç. Geri dönüşümden bir araç. Dış aksamları komple duroplast. Çürümüyor. Yazın serin, kışın ise sıcak tutuyor. Öndeki çekici araç 1991 model, sonrasında üretim duruyor zaten. Arkasındaki çekici ise 1984 model. Çekici aracı aldığımızda evrakları yoktu. Hurdaya gidecekti. Bu şekilde değerlendirmek istedim. Yapımı 3 ay sürdü. Koronavirüs çıktığında daha izole ve sağlıklı bir tatil yaptım.
Title
Aracı görünce çok beğenen vatandaşlardan deri konfeksiyon işletmeci evli ve 2 çocuk babası Murat Kaplan (49), Daha önce hiç böyle bir karavan görmedim. Çok beğendim diye konuştu.
Title
İkinci el galerici evli ve 2 çocuk babası Tarkan Çelik (49), Piknik yapmaya gelmiştik. Görünce çok şaşırdık. Fotoğraf çektirmeye geldik. Çok güzel bir araç dedi.
Title
Aracı beğenen vatandaşlardan evli ve 1 çocuk annesi Sedanur Vatansever (26) ise, Böyle bir karavan görmemiştim. Çok beğendim. Fikir çok güzel diye konuştu.
Title
Title
Title
Title
Title
İzole tatil yapmanın rahatlığını böyle yaşıyor: Klasik otomobilinden çekme karavan yaptı
İzmirli oto elektrik ustası Mehmet Ardil (35), Doğu Almanya üretimi klasik otomobilden çekme karavan yaptı. Öndeki çekici otomobili de aynı araç olan karavan ilgi gördü. Ardil, koronavirüs salgını döneminde karavanıyla izole tatil yapmanın rahatlığını yaşadığını belirterek, "Bu otomobil artık üretilmiyor. Klasik bir araç. Geri dönüşümden bir araç. Dış aksamları komple duroplast. Çürümüyor. Yazın serin, kışın ise sıcak tutuyor. Öndeki çekici araç 1991 model, sonrasında üretim duruyor zaten" dedi.
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