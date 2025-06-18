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İzmir'de 2 bin 305 sikke ele geçirildi

İzmir'de 2 bin 305 sikke ele geçirildi

12:4218/06/2025, Çarşamba
AA
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İzmir.
İzmir.

İzmir'in Balçova ilçesinde bir evde 20 milyon TL değerinde Helenistik, Bizans, İslami ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen binlerce sikke ele geçirildi.1 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir kişinin Balçova ilçesindeki evine baskın yaptı.

Aramalarda, Helenistik, Bizans, Osmanlı ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 2 bin 305 gümüş ve bronz sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Polisin yaptığı araştırmada, şüphelinin, kaçakçılardan temin ettiği tarihi eserleri ülke dışına çıkarmak amacıyla evinde topladığı, iletişime geçtiği yurt dışındaki suç örgütlerinden gelecek bilgiye göre de bunları elden çıkarmaya çalışacağı belirlendi.

Öte yandan operasyonda ele geçirilen eserler, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası önünde sergilendi.



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