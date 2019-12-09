Gündem İzmirde doktoru jiletle yaralayan sanığa 20 yıla kadar hapis cezası istendi
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İzmir'de doktoru jiletle yaralayan sanığa 20 yıla kadar hapis cezası istendi

İzmir'de doktoru jiletle yaralayan sanığa 20 yıla kadar hapis cezası istendi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralayan B.K. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Tutuklu sanık B.K. hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haber Merkezi AA
Tutuklu sanık B.K.
Tutuklu sanık B.K.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktor Kadir Songür'ü boğazından jiletle yaralayan tutuklu sanık B.K. hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Doktor Songür'ü jiletle yaralayan B.K. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

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İddianame, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Şüpheli ve tanık ifadelerinin de yer aldığı iddianamede, B.K'nin, olay tarihinde "Bana yanlış ilaç yazmışsın." diyerek karton kartvizit arasına yerleştirdiği jiletle asistan doktora saldırdığı ve yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaraladığı belirtildi.

Asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralamıştı.

Akıl sağlığının yerinde olup olmadığının araştırılması yönündeki talep üzerine Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilen B.K. hakkındaki raporda ise "B.K'nin işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabilir ve davranışlarını yönlendirme yeteneğini azaltacak ve kaldıracak düzeyde bir akıl hastalığı bulunmamaktadır. Bu fiile karşı cezai sorumluluğu tamdır" ifadeleri yer aldı.

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Doktora bayıltan dayak

Sanığın, müştekinin hayati önem arz eden boğaz ve boyun bölümünü hedef aldığını belirten cumhuriyet savcısı, şunları kaydetti:

  • "Eylem neticesinde müştekiyi yaşamını tehlikeye sokacak biçimde yaralamış olması hususları değerlendirildiğinde şüphelinin olay tarihinde kamu görevlisi olan müştekiye yönelik gerçekleştirmiş olduğu eylemin öldürmeye teşebbüs kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir."

Olay

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 16 Ekim 2019'da B.K, asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralamıştı.

Karşıyaka ilçesinde bir kadının çantasını gasbetme girişiminde bulunduktan sonra yakalanan B.K. tutuklanmıştı.

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