İzmir'de kaçak vücut geliştirme ilacı üretenlere yönelik operasyonda 1 tutuklama

İzmir'de düzenlenen operasyonla, yasa dışı yollarla vücut geliştirme ilacı üretip piyasaya sürdükleri iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda 13 kişi gözaltına alınırken, bunlardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 10 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.
İzmir'de kaçak vücut geliştirme ilacı üretimi ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı, 10'u hakkında adli işlem uygulandı, 2'si serbest bırakıldı.
Adreslerde ve 3 araçta yapılan aramalarda kaçak 47 bin 708 vücut geliştirme hapı, 28 bin 994 imalat malzemesi, 24,8 litre ham madde, 2 kilogram toz ham madde, 751 vücut geliştirici sıvı flakon, 80 cinsel içerikli hap, 3 imalat makinesi ile 1 kompresör ele geçirildi.