İzmir'de kaçak vücut geliştirme ilacı üretenlere yönelik operasyonda 1 tutuklama

İzmir'de kaçak vücut geliştirme ilacı üretimi ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı, 10'u hakkında adli işlem uygulandı, 2'si serbest bırakıldı.

Adreslerde ve 3 araçta yapılan aramalarda kaçak 47 bin 708 vücut geliştirme hapı, 28 bin 994 imalat malzemesi, 24,8 litre ham madde, 2 kilogram toz ham madde, 751 vücut geliştirici sıvı flakon, 80 cinsel içerikli hap, 3 imalat makinesi ile 1 kompresör ele geçirildi.