Araç muayenesinde büyük değişiklik: Araç sahipleri dikkat

Araç muayene istasyonlarında yeni dönem. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, araç muayene istasyonlarının yeni işletmecisi belli oldu. 1. ve 2. bölge istasyonları, 1 milyar 720 milyon dolarlık teklifle 20 yıllığına kiralandı. Böylece TÜVTÜRK yerine gelen şirket açıklandı. İşte detaylar.
Türkiye genelindeki araç muayene istasyonlarının yapım, bakım ve işletmesini kapsayan özelleştirme ihalesi sonuçlandı.
Yeni işletmecisi belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 1. bölge ve 2. bölge araç muayene istasyonlarının yeni işletmecisi belli oldu.
MOİ en yüksek teklifi verdi
Yapılan ihaleler sonucunda en yüksek teklifi MOİ Ortak Girişim Grubu sundu. Böylece 1. bölge ve 2. bölge araç muayene istasyonlarının imtiyaz hakkı şirkete devredildi.
MOİ Ortak Girişim Grubu, 1 bölge araç muayene istasyonlarının ihalesinde 830 milyon dolar, 2. bölge için ise 890 milyon dolar teklif verdi.
İhale kapsamına Türkiye iki bölgeye ayrılırken birinci bölgede 45, ikinci bölgede 36 il yer alıyor.
20 yıllığına istasyonları işletecek
Kararla birlikte söz konusu bölgelerdeki araç muayene istasyonlarının kurulumu, gerekli bakım çalışmaları ve hizmet süreçleri 20 yılığına MOİ Ortak Girişim Grubu tarafından yürütülecek.