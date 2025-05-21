Araç muayenesinde büyük değişiklik: Araç sahipleri dikkat

Araç muayene istasyonlarında yeni dönem. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, araç muayene istasyonlarının yeni işletmecisi belli oldu. 1. ve 2. bölge istasyonları, 1 milyar 720 milyon dolarlık teklifle 20 yıllığına kiralandı. Böylece TÜVTÜRK yerine gelen şirket açıklandı. İşte detaylar.

1 /6 Türkiye genelindeki araç muayene istasyonlarının yapım, bakım ve işletmesini kapsayan özelleştirme ihalesi sonuçlandı.

2 /6 Yeni işletmecisi belli oldu Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 1. bölge ve 2. bölge araç muayene istasyonlarının yeni işletmecisi belli oldu.



3 /6 MOİ en yüksek teklifi verdi Yapılan ihaleler sonucunda en yüksek teklifi MOİ Ortak Girişim Grubu sundu. Böylece 1. bölge ve 2. bölge araç muayene istasyonlarının imtiyaz hakkı şirkete devredildi.





4 /6 MOİ Ortak Girişim Grubu, 1 bölge araç muayene istasyonlarının ihalesinde 830 milyon dolar, 2. bölge için ise 890 milyon dolar teklif verdi.

5 /6 İhale kapsamına Türkiye iki bölgeye ayrılırken birinci bölgede 45, ikinci bölgede 36 il yer alıyor.



