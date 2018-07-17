Gündem İzmirde orman yangını
İZMİR

İzmir'de orman yangını - İzmir haber

İzmir'de orman yangını

İzmir'in Bayındır ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına müdahale ediliyor. İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal: "Yangında 25'i orman 20'si zeytinlik alan olmak üzere 45 hektar tahrip oldu. Tehlike devam ediyor. Yangının hızlı ilerlemesi durdu. Umarım birkaç saat içinde iyi haberi vereceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Yangına 10 helikopter ve 250 yangın işçisi müdahale ediyor.
Yangına 10 helikopter ve 250 yangın işçisi müdahale ediyor.

İzmir'in Bayındır ilçesinde orman yangını çıktı.Lütuflar köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayıldı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, uçak ve arazözlerle müdahale ediliyor. Manisa Orman İşletme Müdürlüğünün de takviye ekip gönderdiği yangının kuzey cephesi kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangına 10 helikopter ve 250 yangın işçisi müdahale ediyor

İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, yaptığı açıklamada, ekiplerin müdahalesi sonucunda alevlerin hızlı ilerleyişinin durduğunu ve herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmediğini söyledi.

Yangında en sıkıntılı bölgenin kuzeydoğu cephesi olduğunu belirten Aybal, "Yangın kontrol altına alındı diyemeyiz. Yangında 25'i orman 20'si zeytinlik alan olmak üzere 45 hektar tahrip oldu. Tehlike devam ediyor. Yangının hızlı ilerlemesi durdu. Umarım birkaç saat içinde iyi haberi vereceğiz." dedi.

Aybal, yangının büyümesinin ardından bölgeye 40 arazöz, 12 dozer, 10 helikopter, 3 uçak ve 250 yangın işçisinin sevk edildiğini dile getirerek, havanın kararmasıyla helikopter ve uçakların müdahalesinin sona erdiğini ifade etti.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğünün 40 arazöz, 12 dozer ve yaklaşık 250 yangın işçisinin müdahale ettiği yangın kısmen kontrol altına alındı.

Kopya otel dolandırıcılığı

Kopya otel dolandırıcılığı

​Tatil planı yapacaklar dikkat.
İstanbul'a 6 saatlik uyarı

İstanbul'a 6 saatlik uyarı

​Meteoroloji'den İstanbullulara dikkatli olun çağrısı.
Atlantikçitehlike geçmedi

Atlantikçitehlike geçmedi

​Putin'in kara kutusu Dugin'den NATO vurgusu.

'Bedelli askerlik' düzenlemesi herkesi mutlu edecek formülle geldi.
OHAL'in son günü

OHAL'in son günü

​İki yılda 7 kez uzatıldı bugün sona eriyor.
Kızlara komşu tuzağı

Kızlara komşu tuzağı

Tuzak için aynı apartmanda izolasyon sistemi.

Önümüzdeki dönemin en büyük riski “açığa düşmek”tir. Kişiler, kurumlar, şirketler, sivil örgütler, cemaatl
Bilinmeyen enkazınsırrı çözüldü

Bilinmeyen enkazınsırrı çözüldü

​Gaziantep'te bulunan enkazda İsrail şüphesi.

Üretime taze güç

Üretime taze güç

Albayrak'tan ​Türkiye ekonomisine daha fazla katkı.

'Süpersinizmaşallah maşallah'

'Süpersinizmaşallah maşallah'

Hainlerin sevinci yeni ses kayıtında ortaya çıktı.
Veri havuzu

Veri havuzu

​Başkan Erdoğan tek tuşla hepsini görecek.
33 ay sonra hazır

33 ay sonra hazır

​Türkiye'nin ilk uçak gemisi son sürat geliyor.
Dengesi bozuk biri

Dengesi bozuk biri

​Prof. Dr. Ali Erbaş'tan dikkat çeken ifadeler.
Eczacı Abdideşifre oldu

Eczacı Abdideşifre oldu

Pensilvanya ve Akıncı irtibatını sağlamıştı.
Denetimlepaniklediler

Denetimlepaniklediler

​15 Temmuz'da hainlerin planını bozan anlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.