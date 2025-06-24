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Jant asfalta sürttü: Kükürt yüklü tırda yangın paniği

Jant asfalta sürttü: Kükürt yüklü tırda yangın paniği

00:3924/06/2025, Salı
IHA
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Alevler tırın dorsesinde yüklü ve yanıcı özelliği bulunan kükürde de sıçradı.
Alevler tırın dorsesinde yüklü ve yanıcı özelliği bulunan kükürde de sıçradı.

Kırıkkale'de Aksaray - Ankara Karayolu 25. kilometresinde kükürt yüklü tırın patlayan lastiği yangına neden oldu. Tır sürücüsü alevlere kendi imkanlarıyla müdahale ederek söndürmeye çalışırken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kırıkkale'den Mersin'e giden kükürt yüklü tırın patlayan lastiği yangına neden oldu. Karayolundaki yangın paniği itfaiyenin müdahalesiyle son buldu.

Yangın, Aksaray - Ankara Karayolu 25. kilometresinde Aksaray istikametine yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 71 ACY 164 plakalı tırına Kırıkkale'den kükürt yükleyip Mersin'e yola çıkan Erdinç Ateş (43), Aksaray'a 25 kilometre kala patlama sesiyle şoke oldu. Lastiğinin patladığını fark eden sürücü hemen dörtlü flaşörlerini yakarak tırı yolun sağına çekerken, tam işletme sahibini ararken lastiği patlayan jantın asfaltla sürtünmesinden dolayı lastik yanmaya başladı. Tır sürücüsü alevlere kendi imkanlarıyla müdahale ederek söndürmeye çalışırken yangını fark eden diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada alevler tırın dorsesinde yüklü ve yanıcı özelliği bulunan kükürde de sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin gelmesiyle söndürülürken herkes rahat bir nefes aldı.

Yaşadığı olayı anlatan tır sürücüsü Erdinç Ateş, "Yaklaşık 80 kilometre hızla seyir halinde ağır ağır geliyordum. Birden 'güm' diye bir ses geldi. Ses gelince fren yaparak sağa çektim ve dörtlüyü yaktım. Aşağıya indim, patronumu ararken sürtünmeden dolayı kıvılcım ve sonrasında yangın çıktı. Müdahale edemedim. Araçta gübre sanayisine gitmek üzere kükürt yüklü" dedi.



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