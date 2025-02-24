Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle Ortadoğu'dan Afrika'ya kadar birçok bölgede çıkan savaştan Washington'ın sorumlu tutan Sachs Avrupa'nın ABD'ye güven dışında herhangi bir dış politika argümanı olmadığın , Türkiye'de kurulan barış masasında Ukrayna'nın fırsatı kaçırdığı ve ABD'nin güvenilmez bir ülke olduğuna yönelik konuşması sosyal medya platformlarında birçok kez paylaşıldı. Sachs geçen hafta çarşamba günü AP'de, Ukrayna savaşına yönelik, “Arabulucuların ne yaptığını öğrenmek için Ankara’ya gittim. Ukrayna neredeyse tamamlanan bir anlaşmadan tek taraflı olarak çekildi. Neden? Çünkü Amerikalılar öyle istedi. Ukraynalılara yalvardım. Tarafsız kalın dedim. Amerikalıları dinlemeyin dedim. Onlara Henry Kissinger’ın ünlü özlü sözünü söyledim: Amerika’ya düşman olmak tehlikelidir. Dost olmak ise ölümcül” sözleri ise üç yılı dolduran çatışmaya ilişkin ders niteliğinde bir özet olarak değerlendirildi.