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KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Kürşat Sert'in şehadet haberi Kahramanmaraş'taki ailesine verildi.

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Haber Merkezi İHA
Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü
Şehit uzman çavuş Kürşat Sert

Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak; Çatak ilçesi Büyükağaç Mahallesi Övecek kırsalında başlatılan Ş.J.Hv.Tek.Asb.Kd.Çvş. Cem Akdoğan operasyonu çerçevesinde Karataş Çukurları mevkiinde teröristlerle sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada Elbistanlı uzman çavuş Kürşat Sert (30) şehit oldu.

Şehit Sert'in acı haberi Elbistan ilçesi merkezinde oturan aileye, Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Recep Üncü, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz ve görevliler tarafından verildi.

Acı haberi alan aile fertleri gözyaşlarına boğuldu.
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Liste yayımlandı.

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