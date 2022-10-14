Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü

Spor

Başakşehir 3-0 Rigas Skola (ÖZET)

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında Başakşehir ile Letonya temsilcisi RFS arasında oynanan mücadeleyi temsilcimiz 3-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekip, bu sonuçla birlikte puanını 10'a yükselterek bir üst tura çıkmayı garantiledi. Başakşehir - Rigas Skola maçının özet görüntülerini ve gollerini ise haberimizden izleyebilirsiniz.