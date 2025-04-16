Kampanya 3 sene nasıl sürecek?

CHP, yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için Cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyasını haziran ayında resmen başlatacak. Ancak Genel Merkez, kampanyanın, erken seçim olasılığının zayıfladığı bir ortamda nasıl sürdürüleceğine yanıt arıyor. Ana muhalefette parti yönetimi, İmamoğlu'nun tutukluluğunun sürmesi kadar 2028'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine dek kampanya sürecinin nasıl yönetileceğine dair endişeler taşıyor. CHP Meclis Grubu'ndan üst düzey bir isim, “Kampanya uzar ve seçimler beklenildiği gibi 2028'te yapılacak olursa, İmamoğlu'nun diplomasının üzerindeki kararı kaldırsak dahi 3 yıla yayılacak bir süreci aynı hız ve tempo ile yürütemeyebiliriz” dedi. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sokağa inen CHP örgütleri, kurultay sonrasında başlayan ve 50 ilde yapılması öngörülen mitingler için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu çalışmaların da seçim kampanyasının bir parçası olduğunu kaydeden parti kaynakları, “Kentlerdeki demokrasi mitinglerimizi sürdüreceğiz. Bu mitingleri de İmamoğlu'nun seçim kampanyasının bir parçası olarak görmek lazım. Tutuklu bir adayla süreci devam ettirmenin zorlukları da var. Ancak bizi asıl endişeye sevk eden sürecin uzaması” değerlendirmesinde bulundu.