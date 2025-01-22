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Kapalı ortam gribi artırıyor

Kapalı ortam gribi artırıyor

04:0022/01/2025, Çarşamba
G: 22/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Sonbahar ve kış aylarında sıkça görülen yüksek ateş, öksürük ve kas ağrıları gribin habercisi.

Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları/İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Adem Koyuncu, “Vakalarda normalin üzerinde salgın diyebileceğimiz bir artış yok, havaların soğuması ile kapalı ortamlarda geçirilen zamanın artmasına bağlı olarak bulaş oranı artıyor. En etkili korunma yöntemi grip aşısı, eller sık sık yıkanmalı, kalabalık ortamlarda maske kullanılmalı, grip mevsiminde kalabalık yerlerden uzak durmakta fayda var” diye konuştu. Bağışıklık sistemi zayıflamış 65 yaş üzeri yaşlılar ve bağışıklık sistemleri henüz tam gelişmemiş çocukların daha yüksek risk altında olduğunu belirtri. Koyuncu, “Gripten korunmak için yoğurt, kefir gibi probiyotik bakımından zengin gıdalar tüketilmeli, sıcak çorba, bitki çayları gibi sıvı alımı arttırılmalı” diye konuştu.





#Sağlık
#Toplum
#Aktüel

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