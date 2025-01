Canan Karatay 'Her zaman yiyorum' diyerek en sağlıklı Fast Food'u açıkladı

Lahmacunun çok vitaminli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karatay, şöyle konuştu:

"Hamuru çok incedir, hamuru mayasızdır iyi yapıldığı zaman. Üzerinde et vardır. Et mutlaka yiyeceğiz. Üzerinde kıyma vardır, çok önemlidir. Kıymanın yağı çok önemlidir. İçinde sebze vardır. Soğan vardır, maydanoz vardır ve limon sıkılır ayran içilir. Bakın her türlü protein var, her türlü karbonhidrat var, onun için çok vitaminlidir. Ben bunu her zaman diyorum lahmacun yiyebilirsiniz. Hatta Karatay mutfağı kitabımda 263'üncü sayfada lahmacun tarifi var. Şimdi ekmek ile lahmacunu bir tutanlara şunu söylüyorum; Akıllarını peynir ekmekle yemişlerdir"