Canan Karatay 'Her zaman yiyorum' diyerek en sağlıklı Fast Food'u açıkladı

Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme üzerine alışılmış yaklaşımlara karşı verdiği tavsiyeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Canan Karatay, en sağlıklı fast food'u açıkladı. "Bunu yıllardır söylüyorum. Bütün toplantılarımda, yayınlarımda yiyorum" diyerek ısrarla önerdi.
Canan Karatay, geleneksel diyet anlayışlarına karşı ezber bozan tavsiyeleriyle sık sık gündeme geliyor.
Canan Karatay, son olarak katıldığı bir canlı yayın programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.
Katıldığı programda, sağlıklı bir yaşam için doğru beslenmenin önemini vurgularken, en sağlıklı fast food'u açıkladı.
'En sağlıklı fast food'
Karatay, fast food konusunda geleneksel önerilerin aksine, insanların sağlıklı bir alternatif aradığını belirterek, “En sağlıklı fast food ürünü lahmacundur” dedi.
Uzman isim lahmacunu, "Türklerin en sağlıklı fast food yiyeceği" olarak adlandırıyor.
Prof. Dr. Karatay lahmacun yemesiyle ilgili olarak, "Şimdi ekmek ile lahmacun aynı değildir. Lahmacunu senelerdir en sağlıklı fast food olarak anlatıyorum. Ben her zaman lahmacun yiyorum. Bütün toplantılarımda yayınlarda önümde lahmacun var" diye konuştu.
Lahmacunun çok vitaminli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karatay, şöyle konuştu:
"Hamuru çok incedir, hamuru mayasızdır iyi yapıldığı zaman. Üzerinde et vardır. Et mutlaka yiyeceğiz. Üzerinde kıyma vardır, çok önemlidir. Kıymanın yağı çok önemlidir. İçinde sebze vardır. Soğan vardır, maydanoz vardır ve limon sıkılır ayran içilir. Bakın her türlü protein var, her türlü karbonhidrat var, onun için çok vitaminlidir. Ben bunu her zaman diyorum lahmacun yiyebilirsiniz. Hatta Karatay mutfağı kitabımda 263'üncü sayfada lahmacun tarifi var. Şimdi ekmek ile lahmacunu bir tutanlara şunu söylüyorum; Akıllarını peynir ekmekle yemişlerdir"